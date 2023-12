Il Gruppo Calzedonia cambia nome e diventa Oniverse

Il Gruppo Calzedonia, fondato nel 1986 da Sandro Veronesi, si rinnova cambiando il suo nome in Oniverse. Quest'azienda di Verona, che già include marchi noti come Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Signorvino, Atelier Emé, Antonio Marras, nonché le recenti acquisizioni nel settore nautico di Cantiere del Pardo, Grand Soleil, Pardo e Van Dutch, sottolinea con questa nuova denominazione il suo percorso di crescita e diversificazione.

Oniverse, che deriva da una personalizzazione del termine inglese "universe", riflette l'ampia gamma di settori coperti dal gruppo: moda, lusso, nautica, enogastronomia. Il nome simboleggia l'universo che il Gruppo rappresenta, abbracciando i suoi brand, le persone, i valori e i suoi sforzi. Curiosamente, Oniverse è anche un anagramma del cognome del fondatore, Veronesi.

Il processo di cambio di nome è stato un progetto collettivo che ha coinvolto tutti i dipendenti del gruppo, incoraggiando la partecipazione attiva attraverso un concorso interno volto a generare idee creative per il nuovo nome.

Come riporta l'Ansa, il gruppo ha «saputo crescere costantemente. Oggi siamo una realtà con una grande storia, un universo in continua evoluzione, con diversi marchi tutti caratterizzati da una propria identità - afferma Sandro Veronesi, presidente di Oniverse -. Per questo la scelta di un nome che fosse indipendente e autonomo, ma che potesse rappresentarne l'essenza di tutti. Vogliamo infatti che ogni marchio abbia la sua autonomia, pur restando parte di un Gruppo. Oniverse indica proprio appartenenza, ma anche libertà. Un insieme eterogeneo, composto da realtà differenti tra loro, ma parte dello stesso progetto».