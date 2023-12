Federalberghi Garda Veneto e CARS fondano The Group Srl

Federalberghi Garda Veneto e Cars di Sirmione mettono insieme le forze per offrire al proprio circuito associativo un servizio finalmente gratuito, più efficace e più snello per quanto riguarda le forniture energetiche. A tale scopo nasce The Group Srl, il nuovo “Punto Energia” e con già attive più di 130 aziende, che mutua l’impostazione precedente raccogliendone l’accreditamento ARERA ottenuto a giugno 2022 quale riconferma delle Linee guida volontarie che la massima autorità dell’energia in Italia oggi mette a disposizione delle realtà maggiormente sensibili al servizio, di cui in particolare la comunicazione trasparente e l’indipendenza.

Già negli inizi del 2022, Federalberghi Garda Veneto e CARS - Consorzio Albergatori e Ristoratori Sirmione – che insieme rappresentano più di 500 aziende – hanno mostrato la volontà a collaborare, data la vicinanza nell’operatività quotidiana e i medesimi obiettivi e necessità di supportare le imprese anche su questa importante voce di costo: non poteva esserci miglior base per la condivisione di questo nuovo progetto.

Il 6 luglio 2022 è stata suggellata la collaborazione con una conferenza stampa di presentazione di una rinnovata immagine e sostanza del “Gruppo d’Acquisto Luce e Gas” con la trasformazione in “THE GROUP - Light, Natural Gas & Green Opportunities” e il nuovo logo, il nuovo record di Aziende Aderenti e l’accreditamento ARERA, grazie al quale THE GROUP è divenuto il primo e unico gruppo di acquisto per l’energia di tutto il Sistema Federalberghi ad essere accreditato dall’ARERA poiché rispetta e garantisce le linee guida volontarie e tutti i requisiti minimi di servizio dell’Ente nazionale che regola l’Energia.

La comunità degli aderenti di The Group può così beneficiare della tutela di una società con forma giuridica propria, autonoma e con volumi aggregati di consumo energetico tali da essere considerati come clienti industriali e poter ambire ad ottenere una migliore piattaforma contrattuale e opportunità di prezzo più vantaggiose durante la stagione turistica.

Un’importante novità riguarda infatti il periodo contrattuale: questo non si baserà più sull’anno termico (30/09-01/10 di ogni anno) bensì sull’anno solare 01/01 - 31/12. In questo modo l’azienda non subirà più una variazione del prezzo - e dei contratti - a stagione ancora in corso e con naturali variazioni delle tariffe nonché possibili disagi, portando così il beneficio del prezzo fisso e la stabilità contrattuale a tutta la durata di attività, oggi piuttosto allungata nel periodo autunnale.

Altro importante cambiamento è rappresentato da una gestione più diretta del proprio Gruppo d’acquisto, che rimette il socio aderente al centro delle dinamiche energetiche, consapevole della presenza di un Energy Team (ex Commissione Energia) composto da un membro per Federalberghi Garda Veneto, un membro per CARS Sirmione e il dott. Mattia Boschelli in qualità di Entity Manager. La squadra sarà in grado di compiere adeguate ricerche sul mercato per il mezzo della conoscenza maturata e del supporto di eventuali consulenti (esterni indipendenti) in grado di studiare le previsioni del mercato energetico fino ad almeno il 2026, che supporteranno il Gruppo anche nelle scelte di fixing del prezzo (di fatto avere un PUN più basso nel periodo invernale è meno importante rispetto ad avere la possibilità di fissare il prezzo secondo le previsioni del mercato, per la stagione turistica dei consumi 2024). Riconfermata a pieno titolo la presenza del legale Avv. Flavio Tommasini e del Consulente Fiscale dott. Gianni Pifferi, entrambi attori protagonisti nella storia del Gruppo d’acquisto.

Un team di Specialist – ottenuto grazie alla collaborazione con il fornitore – sarà a disposizione della comunità degli aderenti a THE GROUP srl per incontri informativi per trasmettere tutte le opportunità inerenti il fotovoltaico, le colonnine di ricarica elettrica e le varie certificazioni energetiche, segnalate per il mezzo di bandi in convenzione con Aziende di consulenza specializzate e del territorio.

La sfera della sostenibilità infatti acquisisce con questa nuova società sempre maggiore rilevanza, grazie a quotazioni di tariffe ad hoc e al rinnovato contratto di entrambe le forniture (Energia Elettrica e Gas Naturale) per l’anno 2024, con A2a Energia, attualmente il secondo produttore e anche il secondo fornitore di energia in Italia. A2a oggi produce il 45% della sua energia da fonti rinnovabili. Anche per questo fa parte del Nasdaq Sustainable Bond Network ed è riconosciuta dal Time tra le World Best Companies 2023, all’89simo posto a livello globale e la seconda in Italia dopo Eni.

A2a ha inserito THEGROUP srl all’interno del club dei Grandi Clienti, ovvero nella cerchia dei contratti che generano consumi di livello industriale.

Grazie a questa impostazione, la nuova Società potrà proporsi ad ogni tipo di azienda sul territorio gardesano e non solo, benché non associati Federalberghi Garda Veneto o CARS Sirmione, con una esigua fee di ingresso. Con il primo trimetre del 2024 inoltre, la comunità degli aderenti potrà usufruire di una proposta per le utenze domestiche proprie e dei collaboratori.

«Un decennio fa, con lungimiranza, la nostra federazione diede il via a un progetto che per la prima volta sul nostro territorio ha spinto le aziende a fare gruppo – letteralmente – per rispondere con una forza maggiore ai costi delle forniture energetiche, tracciando il futuro. - dichiara Ivan De Beni - Presidente di Federalberghi Garda Veneto - L’imprenditoria di oggi infatti sta inviando un importante segnale, portandosi sempre più verso forme di cooperazione e sinergia: l’unione fa la forza e THE GROUP srl lo dimostra. Le sfide per il futuro sono ancora tante, ma grazie alla rinnovata Società, sono certo che il Gruppo d’acquisto potrà raggiungere ottimi risultati».

«Sono entusiasta per l’obbiettivo raggiunto grazie alla collaborazione avviata due anni fa con gli amici di Federalberghi Garda Veneto, che ha permesso di consolidare e nel contempo rafforzare la crescita della nostra partnership. - ha concluso Marco Merlo - Presidente di CARS Sirmione - La costituzione di THE GROUP srl ha permesso di aprire molteplici opportunità, grazie anche alla sinergia con la Life Company A2a Energia e offrirà la possibilità, non solo ai nostri associati diretti, ma anche a realtà imprenditoriali non necessariamente di estrazione ricettiva, di usufruire di questi servizi, creando una forte sinergia territoriale».