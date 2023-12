BCC Banca Veronese festeggia i suoi 120 anni

Dal taglio della torta con il presidente della Camera Lorenzo Fontana, alla consegna delle borse di studio per gli studenti più meritevoli e la nomina a presidente onorario di Gianfranco Tognetti. Questi sono stati i tre momenti clou della serata di venerdì 1° dicembre a Isola della Scala, in occasione della festa per celebrare i 120 anni di Banca veronese.

La realtà, nata a Concamarise, su iniziativa del parroco e da venti piccoli imprenditori, oggi conta tremila soci, centotrenta dipendenti e venti sportelli. Uno sviluppo importante del quale è orgoglioso anche l’attuale presidente, Martino Fraccaro.

Circa 1500 le persone presenti alla serata, che hanno potuto godersi un evento pensato nel minimo dettaglio: dal buffet allo spettacolo finale, senza però rinunciare a un momento di confronto sul futuro di Banca Veronese.

Guarda il servizio