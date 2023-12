Change Capital: investimento da 2,5 milioni da parte di Banca Valsabbina

Change Capital, piattaforma fintech di soluzioni finanziarie per aziende e privati, prosegue nel progetto di crescita e consolidamento con il rinnovato supporto di Banca Valsabbina, che sottoscrive un aumento patrimoniale da euro 2,5 milioni, realizzato tramite Strumenti Finanziari Partecipativi (“SFP”).

L’operazione si configura come particolarmente innovativa anche grazie alla collaborazione con “FLEAP”, la prima piattaforma digitale di Smart Governance in grado di gestire su blockchain l’emissione di strumenti finanziari, partecipata da Banca Valsabbina. La tecnologia blockchain è già stata utilizzata da FLEAP per l’emissione di obbligazioni, e viene resa disponibile anche per digitalizzare azioni, quote, nonché – in questo caso - Strumenti Finanziari Partecipativi.

L’investimento consolida ulteriormente la partnership industriale tra Change Capital e Banca Valsabbina, in linea con la strategia di sostegno patrimoniale annunciata a luglio 2023 dall’Istituto di credito che detiene oggi una partecipazione del 9% nella Fintech Aretina. Si tratta quindi di un particolare attestato di fiducia da parte dell’investitore nelle capacità della Fintech di generare valore nel tempo.

Startup nata nel 2019 come aggregatore digitale di soluzioni finanziarie per le PMI, in pochi anni Change Capital ha costruito un significativo percorso di crescita finalizzato a posizionarsi come polo nazionale di settore a servizio delle PMI, distinguendosi per l’approccio “HumanTech” fondato sull’integrazione delle tecnologie digitali e di Artificial Intelligence con l’imprescindibile fattore umano, alla base delle relazioni di valore con i propri clienti.

Oggi, Change Capital è una efficace soluzione per le PMI che ricercano un’alternativa alle tradizionali fonti di finanziamento, qualificandosi come valido interlocutore nell’ambito della cosiddetta “Embedded Finance”. Inoltre, l’acquisizione della bresciana Credit Team e della milanese Finage Consulting, tra le società di advisory di riferimento nel mercato della Finanza Agevolata, consente al Gruppo di posizionarsi con autorevolezza in un settore che garantisce la diversificazione delle fonti di ricavo e importanti prospettive di sviluppo futuro.

Francesco Brami, Ceo e co-founder di Change Capital ha commentato: «Change Capital continua a crescere con il rinnovato supporto di Banca Valsabbina, ormai partner storico, che apprezza il nostro modello di business scalabile e la nostra dinamicità. Abbiamo l’obiettivo di posizionarci tra i leader di mercato in ambito fintech, attraverso una proposta integrata di mediazione creditizia e finanza agevolata a servizio delle eccellenze imprenditoriali di piccola e media taglia del nostro paese, rispondendo con flessibilità e velocità alla richiesta sempre maggiore di accesso a fonti di finanza alternative».

«Sin da subito abbiamo condiviso la filosofia del “progetto Change Capital”, credendo nello sviluppo di un modello fintech, incentrato in particolare sui servizi integrati alle PMI - premette Hermes Bianchetti, Vice Direttore Generale Vicario di Banca Valsabbina -. Nello scorso mese di luglio abbiamo quindi rafforzato la nostra presenza nella società, lavorando al contempo ad una rivisitazione della strategia finanziaria ed industriale di medio lungo termine, funzionale a dotare l’azienda delle risorse necessarie a proseguire nell’ambito di un percorso di crescita virtuosa. L’operazione di investimento in “SFP”, è importante per la Banca e rappresenta un esempio concreto delle sinergie che stiamo coltivando con i nostri partner più innovativi».

Thomas Iacchetti, Ceo di FLEAP aggiunge: «L’operazione di Change Capital dimostra ancora una volta come la FLEAP DIGITAL COMPANY sia la piattaforma di riferimento per la gestione di SFP su blockchain garantendo tutti i presidi tecnici e legali. Change Capital con questo approccio, SFP e asset digitali su blockchain, dimostra la visione strategica che ne riflette la natura innovativa».