Oil&nonOil, partita la 18° edizione

Dalla stazione di servizio capace di abbattere gli inquinanti nell’aria grazie ad una tecnologia fotocatalitica fino alle ricariche elettriche e ai carburanti a basso impatto ambientale. Sono i temi al centro di Oil&nonOil, la tre giorni dedicata al futuro della filiera distributiva dei carburanti e della mobilità sostenibile, che questa mattina ha inaugurato la sua 18esima edizione, aperta in fiera a Verona fino a venerdì 1 dicembre. Sono più di 120 gli espositori provenienti da tutta Italia, per un appuntamento che vede affiancati esposizione fieristica e un ricco programma di convegni e workshop che fanno il punto su tecnologie innovative e transizione ecologica del comparto.

Il taglio del nastro ha dato il via alla manifestazione, alla presenza di Stefano Vallani, presidente del Consiglio comunale di Verona, Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronfiere, Nicola Baldo, componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona e Raul Barbieri, direttore commerciale di Veronafiere.

Dai low carbon fuels alle ricariche elettriche, dai pagamenti digitali per le stazioni di servizio fino alle startup più innovative del settore della mobilità. Ad aprire il programma l’incontro dal titolo “Diventare distributori di energia: la ricarica elettrica come nuovo business”, a cura di Sofisolar. “Virtual Token, la tecnologia brevettata che sostituisce i gettoni” a cura di Fortech, ha descritto tutti i vantaggi del sistema innovativo che permette l’accensione di piste e/o accessori di lavaggio tramite l’utilizzo di un gettone stampato sotto forma di QR code sullo scontrino. A seguire si è parlato di “Trackfuel, la rivoluzione nelle stazioni di servizio innovative che rende il veicolo la nuova forma di pagamento”, in un appuntamento a cura di Trackfuel.

Il gas di origine rinnovabile, in particolare il biometano, come soluzione immediata efficace e strategica per il nostro Paese per risolvere i problemi ambientali ed energetici, è stato al centro del convegno dal titolo “Transizione ecologica: il riscatto dei biocarburanti” a cura di Assogasmetano e Assopetroli-Assoenergia. Mentre nel pomeriggio si è tenuto l’opening dell’Innovation Village, a cura di Blum in collaborazione con Veronafiere, con i pitch delle migliori startup italiane che operano nel campo della sostenibilità per la rete distributiva dei carburanti. Le 8 startup selezionate sono inserite anche in una competition, l’Innovation Village Award, che proclamerà il suo vincitore venerdì 1 dicembre alle ore 11.00.

Tra le novità presenti in fiera la prima stazione di servizio che, grazie ad una speciale tecnologia fotocatalitica, è in grado di abbattere le emissioni di inquinanti NoX (ossidi di azoto) fino al 60%. Il progetto è stato realizzato a Busto Garolfo (MI) da Cornaredo Carburanti, azienda milanese di commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti: la stazione di servizio utilizza una tecnologia fotocatalitica creata dall’azienda clean-tech REair, con cui è possibile trattare superfici, interne ed esterne, e che consente agli edifici di combattere la produzione di composti nocivi come ossidi di azoto, composti organici volatili e polveri sottili. A questo si aggiunge un impianto di lavaggio totalmente ad impatto zero con saponi neutri per l’ambiente, alimentato con energia fotovoltaica e in grado di raccogliere le acque piovane, trattarle e riutilizzarle per il lavaggio.

Protagonista ad Oil&nonOil anche la mostra collaterale, intitolata “Dalla farmacia allo smartphone - Lo sviluppo della pompa di benzina dagli albori al giorno d’oggi”. L’esposizione nasce dalla collaborazione tra Veronafiere e Museo Fisogni, fondato a Tradate (Varese) da Guido Fisogni nel 1966, che raccoglie la collezione più ampia al mondo di distributori di carburanti e petroli. Si ripercorrerà la storia e l’evoluzione delle pompe di carburante, dalle origini fino agli anni ’80, passando per le eleganti colonnine anni ’20 e gli iconici distributori a “frigorifero” degli anni ’50.

Convegni di giovedì 30 novembre

La seconda giornata si apre alle 9.30 con “Il biometano nei trasporti: competitività, disponibilità e tecnologie abilitanti” a cura di Snam. Alle 10 “La criticità della rete carburanti alla prova della Riforma. Le proposte Faib per la distribuzione dell’energia per la mobilità”, a cura di Faib Confesercenti. Seguiranno il primo Innovation Village Talk, “Invenco by Gvr: il futuro di Fuel & Retail in Italia” a cura di Gilbarco, la presentazione di “Servizi Energie” a cura di Assopetroli Assoenergia. “Innovazione nell’Industria Petrolifera: Mobile Payment a Costo Zero e Integrazione dell’App Dkv Mobile con Pace” a cura di Pace Telematics, “La via alternativa per la decarbonizzazione dei trasporti” a cura di Assopetroli-Assoenergia e UNEM con l’intervento di RiE, il secondo Innovation Village Talk, “Pagamento con carta di credito e debito del servizio di ricarica elettrica” a cura di Fortech e “L’infrastruttura di distribuzione dei carburanti e la sostenibilità: le azioni già implementate e le prospettive per migliorare la performance Esg del comparto” a cura del Gruppo Giovani Assopetroli-Assoenergia.

Per tutte le informazioni: www.oilnonoil.it