Smaq Veneto: Cariverona e Cariparo per l'innovazione digitale in agricoltura

Saranno una trentina le aziende agricole delle province di Verona, Vicenza, Belluno, Padova e Rovigo che verranno selezionate per partecipare al progetto SMAQ Veneto (Strategie di Marketing per l’Agroalimentare di Qualità), iniziativa avviata in collaborazione con Filiera Futura. Nata nel 2020, questa associazione vede oggi riuniti 25 soci - tra i quali Fondazioni di origine bancaria (come Fondazione Cariverona e Fondazione Cariparo), atenei ed enti di categoria - e mira a valorizzare i prodotti di qualità e l’unicità del made in Italy, innovando il settore agroalimentare.

Il progetto - sostenuto con un impegno di 300mila euro da Fondazione Cariverona e Fondazione Cariparo - prevede un affiancamento attraverso percorsi di formazione per la promozione e l’innovazione della produzione di piccoli frutti (mirtillo, lampone, more, ribes, ecc.). Con una call dedicata, verranno coinvolte sia aziende agricole operanti in questo mercato, sia imprese dal potenziale innovativo provenienti da altri settori, che potrebbero trarre vantaggio da tale produzione.

In parallelo è, inoltre, aperta una call rivolta ai Digital Ambassador. Queste figure affiancheranno le aziende nel percorso che le porterà ad adottare strumenti e soluzioni digitali. L’obiettivo è mettere in connessione le imprese agricole con il complesso sistema della comunicazione digitale (e-commerce).

Il progetto verrà ufficialmente presentato con un evento che si terrà martedì 5 dicembre alle 17, sia in presenza (presso la Sala Conferenze di Palazzo del Monte di Pietà, a Padova) che in diretta streaming sui nostri canali. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione qui .

Per maggiori informazioni: https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/smaq-veneto/

Filiera Futura è un’associazione che, dal 2020, lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare, promuovere progetti condivisi e valorizzare i prodotti di qualità made in Italy e la loro competitività, con particolare attenzione alle aree marginali e rurali. L'associazione conta 25 soci, tra cui Fondazioni d'origine bancaria, atenei ed enti di categoria.

SMAQ nasce dalla sintesi di diverse iniziative sperimentate da soci di Filiera Futura. È un progetto di sviluppo locale all’interno del quale una pluralità di attori agiscono su alcune leve di innovazione per promuovere produzioni indissolubilmente legate al territorio, manualità, saperi e accoglienza. Gli ambiti di innovazione abbracciano il complesso sistema della comunicazione digitale, della tracciabilità dei prodotti e della conoscenza dei nuovi mercati digitali per la commercializzazione di prodotti locali a elevato valore aggiunto.

Il progetto è già stato applicato in provincia di Cuneo (Fondazione CRC), in provincia di Ancona (Fondazione CRJesi, Fondazione Carifac, Fondazione Cariverona), Lucca (Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) e Perugia (Fondazione Perugia). È in fase di avvio a Savona (Fondazione Agostino De Mari) e ora anche in Veneto (Fondazione Cariparo e Fondazione Cariverona).