Parco Naturale Regionale della Lessinia: un patrimonio che genera economia

Giusto. L'area protetta del parco esiste da trent'anni, sono 10.300 ettari di pascoli e numerosi siti importanti dal punto di vista naturalistico. Pensiamo al ponte di Veja, ai covoli, alla Pescia di Bolca. Si tratta quindi di un'area ampia dal grandissimo valore che finora è stata gestita per trent'anni dalla comunità montana della Lessinia. Oggi è in liquidazione e sta chiudendo per far nascere una nuova entità, che sono le unioni montane. La comunità montana della Lessinia aveva un particolare compito, ovvero gestire l'area protetta. La Regione Veneto ha dato vita a degli enti strumentali nuovi che vanno proprio a gestire queste aree protette. L'ente Parco Naturale regionale della Lessinia nasce quindi per gestire questo patrimonio con tutte le sue sotto-realtà, come l'importante rete museale, ma anche per gestirne il lato economico.