Merci, Veronamercato: «L'impegno sociale di Veronamercato è forte»

Paolo Merci, direttore generale di Veronamercato, ha fatto il punto ai nostri microfoni in merito alla sua realtà e all'impegno nelle scuole per la costruzione di una corretta educazione alimentare.

«Veronamercato è la società partecipata in maggioranza assoluta del Comune di Verona. È la nostra società e il nostro centro alimentare con un'importanza nazionale. Siamo infatti tra i primi in Italia, e anche in Europa giochiamo un ruolo molto importante, grazie soprattutto alla logistica, che noi andremo a incrementare sempre di più. I soldi del PNRR li utilizzeremo per migliorare la catena del freddo, per alimentarla con pannelli fotovoltaici in modo a rendere il tutto circolare e sostenibile, e poi per sviluppare una grande area di logistica con prodotti non solo ortofrutticoli per lanciare sempre di più in Europa il nostro settore. Insomma, noi contiamo molto nel made in Italy e nel valorizzare le IGP e DOP del territorio».

Merci ha tracciato poi un bilancio del 2023. «È stato un 2023 senz'altro positivo sia dal punto di vista del bilancio stretto, nel senso che abbiamo realizzato un’ottima performance dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario, ma tengo a sottolineare che la nostra attività non è solo business, è anche sociale. Ci adoperiamo molto per l'educazione alimentare, con i ragazzi delle scuole, per la raccolta delle eccedenze alimentari, per donare ortofrutta a chi non può permetterselo, e via dicendo».

Guarda l'intervista completa