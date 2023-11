Bricolo, Veronafiere: «Un 2023 ricco di successi»

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, è intervenuto ai nostri microfoni per tracciare una panoramica del 2023 dell'ente e per ricordare l'impegno anche nei mercati esteri.

Iniziamo a tracciare un bilancio di questo 2023. Che anno è stato per Veronafiere?

È stato un anno davvero importante per noi. Di fatto siamo usciti da tutte le restrizioni date dall'emergenza Covid soltanto all'inizio del 2023, dunque c'erano tante domande sulla ripartenza del mondo fieristico, in particolare anche sui nostri prodotti e non era non c'era nulla di scontato. Devo dire che bisogna fare davvero i complimenti a tutti gli operatori di Veronafiere, perché nel periodo del "blocco Covid" si sono rimboccati le maniche e hanno cercato di trovare tutte le soluzioni possibili e immaginabili pronte per la ripartenza. Siamo ripartiti benissimo con Vinitaly, che quest'anno è stato davvero un successo, forse il miglior Vinitaly di sempre. Abbiamo proseguito poi con un Marmomac che ha visto visitatori provenienti da 143 Paesi diversi, a conferma che si tratta di una fiera internazionale pazzesca, un punto di riferimento a livello mondiale per tutto il settore del marmo della pietra naturale. Grande successo anche per Fieracavalli, quest'anno ricca di novità. Tutti i nostri prodotti sono andati davvero bene, quindi, perché dietro c'è stato davvero un grande lavoro.