Giagulli, Consorzio Monte Veronese: «La manualità rimane sempre il nostro valore aggiunto»

La direttrice del Consorzio del formaggio Monte Veronese, Paola Giagulli, ha fatto il punto ai nostri microfoni in merito al suo prodotto, al legame con il territorio e al fascino che la sua storia esercita anche all'estero.

Il vostro è un consorzio legato alla produzione di un formaggio tipico della Lessinia, il Monte Veronese DOP. C'è dietro un grande lavoro di unione di produttori, giusto

Sì, noi siamo il Consorzio per la tutela del formaggio Monte Veronese, un consorzio fondato negli anni Settanta dai capostipite di queste famiglie, che operano ancora in Lessinia, per trasformare il nostro latte in formaggio. Il Monte Veronese ha acquisito poi la denominazione di origine protetta, e da anni difendiamo e cerchiamo di far conoscere e promuovere questo formaggio. Il prodotto finale ha infatti una propria regola di produzione, proprio perché è tutelato da questo riconoscimento europeo. Al suo interno ha infatti una biodiversità legata alla raccolta del latte delle vacche che pascolano in Lessinia e che hanno la grande fortuna di poter brucare erba fresca per la maggior parte.