Job&Orienta, Donazzan: «Un investimento per l'intera comunità»

«Un'edizione straordinaria per temi trattati, per numero di partecipanti, per attenzione a livello nazionale, Job&Orienta costituisce da tempo un punto di riferimento nazionale, ma ora diventa a tutti gli effetti agenda dei lavori nell’ambito della formazione, dell’istruzione, dell’occupazione».

Sono le parole con cui l’assessora regionale all’Istruzione e formazione Elena Donazzan ha aperto questa mattina la 32esima edizione di Job&Orienta, l’evento di riferimento sul tema dell’orientamento e della formazione professionale a livello nazionale e non solo, in programma fino al 25 novembre alla Fiera di Verona.

«Questa edizione è ancora più significativa perché non solo il tema della denatalità si fa sentire, ma anche perché le aziende chiedono forza lavoro e professioni che non trovano. Ecco il motivo per cui è fondamentale un buon orientamento. I giovani sono molto pratici, hanno bisogno di toccare, vedere, sentire - forse stanchi della virtualità - cercano relazioni, chiedono verità, non sopportano l'ipocrisia e vogliono fare carriera. Il nostro compito è quello di mettere a loro disposizione tutte le opportunità possibili, proponendo percorsi formativi che siano realizzabili e che siano collegati al mondo del lavoro. Un investimento puro per l’intera comunità».