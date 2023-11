“Investire per uscire dalla crisi”. Le idee per industrie e famiglie

Ha parlato il presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, proponendo la via degli investimenti come strada per superare la crisi. Un discorso che vale tanto per le aziende quanto per i singoli cittadini.

“L’economia rallenta, è vero, ma in questi momenti di incertezza bisogna rilanciare. Per uscire dalla crisi ed essere più competitivi la ricetta è investire”. Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, ha parlato in questi termini del momento che stiamo vivendo. Un momento di crisi, di mancanza di certezze, di stallo. Un momento che si supera con la capacità di guardare il futuro, investendo e creando nuove opportunità di crescita.

Un discorso che è valido per le grandi aziende, ma anche per i semplici cittadini e per tutti coloro che si affacciano per la prima volta sul grande mare dell’economia. E che magari devono essere guidati per capire verso quali orizzonti guardare. Una risposta, in questo senso, si può trovare guardando alla guida di Moneyfarm e dedicata proprio agli investimenti per il futuro. Tra modelli nuovi e tradizionali, spiccano i Conti Deposito, che consente di depositare somme di denaro con l’obiettivo di ottenere un rendimento su quella somma nel corso del tempo. Uno strumento di investimento che è tanto semplice quanto sicuro, dal momento che a garantire è l’ente nazionale di garanzia dei depositi: in caso di insolvenza della banca o dell’istituto di credito, le somme depositate sono tutelate, salvando l’investitore da possibili perdite.

Guadagnare risparmiando, insomma, un obiettivo che è diventato sempre più difficile, visto il momento storico che stiamo vivendo. Il prezzo della vita è salito vertiginosamente così come il costo dell’energia. Un discorso che interessa le famiglie e ovviamente anche le imprese. “C’è preoccupazione per un possibile allargamento del conflitto in Medio Oriente – ha continuato ancora Leopoldo Destro - con effetti su disponibilità e prezzi di energia e materie prime. Un problema serio per la competitività delle nostre aziende che non può che aggravarsi ulteriormente”. E a proposito di energia e di investimenti, arrivano buone notizie per tutto il Veneto: Terna ha infatti annunciato un miliardo di investimenti sul territorio nei prossimi dieci anni. L’obiettivo è quello di ammodernare la rete esistente, incrementando l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità. Una notizia positiva per tutta la regione, con grandi ricadute sullo sviluppo e sul lavoro di tutta la popolazione.