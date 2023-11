Plumake Srl: dieci anni tra innovazione e sostenibilità

Il presidente di Plumake Srl, Riccardo Bertagnoli, ha illustrato ai microfoni di Squadra che vince i progetti per i dieci anni dalla nascita dell'azienda.

Dieci anni di Plumake, con tante prospettive future anche sul tema della sostenibilità…

Con i dieci anni lanciamo una startup, che si chiama Eco Loop e che lavorerà sui temi della sostenibilità. Crediamo in questo progetto per lasciare un impronta anche in questo campo così importante.

In cosa consiste tecnicamente il lavoro di Eco Loop?

Eco Loop propone tre fasi: una prima fase di misurazione dell’impatto di un’azienda e sulla sua impronta di Co2 sull’ambiente. Propone poi un progetto per andare a ottimizzare il processo e trovare alternative per ridurre l’impatto ambientale. Proponiamo infine progetti per compensare e portare a zero l’impatto, dando una mano anche culturale attraverso progetti educativi con scuole e università.

Chi sono i destinatari di questa proposta?

Sicuramente le aziende manifatturiere, ma anche gli uffici possono misurarsi e capire il proprio impatto sull’ambiente.

