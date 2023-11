Bottesini, TeamSystem: «Digitalizzazione e sostenibilità sono due cardini del fare impresa»

Michelangelo Bottesini, Head of Fintech TeamSystem, è intervenuto nel corso dell'ultimo appuntamento della 19esima Settimana Veronese della Finanza per tracciare un bilancio dell'anno dell'azienda e del sodalizio fondamentale tra sostenibilità e digitalizzazione.

Oggi si parla di un mondo digitale sicuro, ma anche sostenibile. Com'è questo mondo?

Sicuramente il processo di digitalizzazione è un processo che coinvolge sempre più le piccole e medie imprese. Allo stesso tempo bisogna dare attenzione a quello che l'ambiente richiede. Crediamo che questo sia il percorso giusto, e che la digitalizzazione in questo aiuti a rendere più efficienti i processi. Dall'altro lato bisogna avere un occhio di riguardo in merito alla sicurezza digitale.

Facciamo un bilancio del 2023 di TeamSystem. Quali somme possiamo tirare?

Quest'anno, come sempre, si corre fino all'ultimo minuto. Gli obiettivi sono sempre sfidanti e anche quest'ultimo mese e mezzo è importante. Tuttavia, possiamo dire che sia stato un anno che che ci ha visti in crescita. È stato quindi un anno positivo sul fronte sia dell'area fintech, dove abbiamo lanciato tante iniziative tra cui una partnership importante con PayPal, sia per quanto riguarda una crescita di gruppo importante. Ci stiamo espandendo, abbiamo già cominciato a muoverci in Spagna e quest'anno siamo entrati anche in Turchia. Abbiamo focalizzato la nostra strategia sul mercato europeo e in particolare mediterraneo: guardiamo quindi al 2024 con ottimismo.

