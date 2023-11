San Giovanni Lupatoto, Athletik vince il premio per la miglior vetrina della “Notte Rosa”

È quella del negozio “Athletik” la miglior vetrina della Notte Rosa di San Giovanni Lupatoto. Sono stati numerosi gli esercenti che hanno aderito al concorso ideato dall'amministrazione comunale e contribuito al successo della prima Notte Rosa, realizzata a San Giovanni Lupatoto sabato 1° luglio scorso.

«Ogni attività ha partecipato con grande entusiasmo - sottolinea il l'assessora alle Pari Opportunità e al Turismo, Debora Lerin - esponendo palloncini, decorazioni, cartelli e abbigliamento con tutte le sfumature del rosa esprimendo così una notte all'insegna della festa e dell'attenzione al mondo femminile».

Il negozio che ha saputo distinguersi su tutti per la creatività della è Athletik di piazza Umberto che ha valorizzato il punto vendita con girandole fatte a mano di diverso formato, anche di grandi dimensioni, per abbellire una vetrina di abbigliamento femminile e maschile con dettagli rosati. «Il commercio di vicinato è una risorsa preziosa per la nostra Città – afferma il sindaco di San Giovanni Lupatoto, Attilio Gastaldello - perché oltre a garantire un servizio di vendita vicino a casa promuove le relazioni, presidia il territorio, a vantaggio della sicurezza e rende il contesto cittadino più luminoso e colorato. Per questi motivi l’Amministrazione continuerà a favorirne lo sviluppo, coltivando molteplici iniziative come la Notte Rosa».

Al vincitore è stata consegnata una targa per aver saputo valorizzare ed interpretare con originalità la prima edizione della Notte Rosa, da poter esporre all'interno del negozio. «La scelta non è stata semplice – ammette Lerin - perché ogni negozio ha espresso la propria particolarità e creatività. Per questo motivo abbiamo voluto premiare, oltre al vincitore, ogni punto vendita che ha partecipato al concorso con la consegna di un attestato di ringraziamento».

L'amministrazione comunale nel ringraziare per la partecipazione gli esercenti ha anticipato che la prossima edizione della Notte Rosa si terrà sabato 6 luglio 2024.