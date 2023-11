Rinnovato il volo diretto Verona-Düsseldorf in occasione della fiera Prowein 2024

Confindustria Verona in collaborazione con Air Dolomiti S.p.A ripropone il collegamento aereo diretto andata e ritorno Verona-Düsseldorf in occasione della fiera Prowein 2024. Si tratta di un’iniziativa che permette notevoli risparmi in termini di tempo di viaggio e scongiura problematiche di voli con coincidenza, agevolando così la partecipazione delle imprese ad una delle fiere all’estero più importanti per il settore vitivinicolo.

I prezzi ricalcano quelli dell’ultima edizione del 2020 e prevedono 372 euro per la doppia tratta, andata e ritorno, e 218 euro per la tratta singola (solo andata o solo ritorno), come in passato, infatti, è possibile acquistare posti sia di andata e ritorno sia di sola andata o di solo ritorno.

La partenza è prevista il 9 marzo 2024 alle ore 8.30 da Verona (Aeroporto Valerio Catullo); il ritorno invece sarà il 12 marzo 2024 alle ore 19.00 da Düsseldorf.

L’Ufficio Internazionalizzazione di Confindustria Verona è a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti.