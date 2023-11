Trasformazione digitale: in arrivo in Veneto oltre 150milioni

«La Regione del Veneto è destinataria di 156 milioni di euro dal PNRR per infrastrutture 5G nelle aree bianche. Una grande opportunità per lo sviluppo economico, tecnologico e per la competitività della nostra regione. Servizi, innovazione, sviluppo sostenibile della società e del territorio: tutti settori per i quali la connettività e la trasformazione digitale sono fondamentali».

Lo ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato intervenendo questo pomeriggio a palazzo Labia a Venezia in occasione del convegno dedicato a “5G e trasformazione digitale - Le reti di nuova generazione per lo sviluppo delle aziende e dei territori” promosso da Confindustria Veneto Est in collaborazione con Rai Veneto. L’assessore Marcato è intervenuto nel corso della sessione dedicata alla “Presentazione quadro evolutivo e normativo: a che punto è la digitalizzazione? I bandi 5G del PNRR”.