Domani il quarto appuntamento della 19esima Settimana Veronese della Finanza

Mancano poche ore all’inizio del quarto appuntamento della 19^ edizione della Settimana Veronese della Finanza, dell’Economia e del Lavoro, organizzata dalla Redazione di Verona Economia per riproporre un’occasione di dialogo e di incontro, sia in presenza che virtuale, tra imprese, risparmiatori e sistemi finanziari veronesi che grazie alle precedenti edizioni del format hanno potuto contare su oltre 150 relatori e 5000 partecipanti.

Questo giovedì 16 novembre, con inizio alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, in via Santa Teresa 12, verranno approfonditi i temi che riguardano la digitalizzazione, trasformazione tecnologica, la cybersecurity e l’intelligenza artificiale. Durante la serata interverranno Mattia Zago, consigliere dell’Ordine ed esperto di cybersecurity, Stefano Lappa, membro del board del Gruppo Contec, Michelangelo Bottesini, Head of Fintech di TeamSystem e Riccardo Bertagnoli, Amministratore Delegato di Plumake srl. Ad aprire l’incontro sarà l’Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio della Regione Veneto, Francesco Calzavara. Per partecipare è richiesta la registrazione gratuita al seguente link: https://lnkd.in/dfeB4X9D

L’appuntamento di domani segue i primi tre che si sono svolti il 19 ottobre, in cui sono stati affrontati temi di approfondimento assieme ai rappresentati delle principali associazioni datoriali, il 26 ottobre, con un focus dedicato all’energia sostenibile e alle nuove tecnologie nell’ottica della transizione energetica e giovedì 9 novembre, in cui si è parlato degli investimenti e del sostegno che la finanza può fornire allo sviluppo territoriale.

La “Settimana Veronese”, ideata nel 2010 dall’associazione Verona Network per fare una sintesi del contesto economico veronese, dello stato di salute dell’impresa scaligera e, soprattutto, per parlare di futuro e di sinergie sul territorio, quest’anno è stata articolata in cinque appuntamenti, ogni giovedì dal 19 ottobre al 23 novembre, in streaming su www.radioadige.tv dalle 18:00 alle 19:30, ad eccezione dell’appuntamento del 16 novembre, la cui sede sarà, appunto, l’Ordine degli Ingegneri di Verona.