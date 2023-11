Federalberghi Garda Veneto: nuova collaborazione con ITAS Mutua

Oltre 838mila soci assicurati, circa 730 dipendenti e quasi 5mila persone tra agenti, subagenti e collaboratori presenti sul tutto il territorio nazionale: questa è ITAS Mutua, azienda leader nel mondo assicurativo italiano, che oggi ha sottoscritto con Federalberghi Garda Veneto un accordo di collaborazione firmato a Trento, nella loro sede centrale.

Grazie a questa nuova collaborazione, gli associati avranno l’opportunità di usufruire di una polizza dedicata al settore del turismo, costruita ad hoc dalla rimodulazione della polizza “Turismo +” di ITAS Mutua.

È stata data particolare attenzione ai premi in caso di eventi atmosferici straordinari e catastrofali, con ampliate garanzie di copertura per allagamento, alluvione, terremoto anche per strutture fragili (capannoni, casette per il ricovero attrezzi, posti auto e arredamento all’esterno). In più, è prevista la copertura cristalli a seguito di rotture causate dagli ospiti e la copertura del contenuto delle strutture pagato a nuovo in caso di incendio o altro evento atmosferico o catastrofale. Infine, per una protezione ancora più completa, si aggiunge una copertura legale per controversie verso fornitori, personale dipendente o ospiti con libera scelta dell’avvocato da parte dell’albergatore.

Ma non solo. Sono anche stati selezionati i due pacchetti “outdoor” di ITAS Mutua: “ITAS Active” e “ITASNOW” che saranno a disposizione a prezzi agevolati. “ITAS Active” è una polizza che estende la copertura infortuni subiti dagli ospiti durante le attività sportive svolte all’aperto; “ITASNOW” è la polizza sci obbligatoria di ITAS Mutua che protegge dagli imprevisti sulla neve. Uno sconto dedicato sul pacchetto stagionale è a disposizione degli albergatori, delle loro famiglie, ma anche dei loro dipendenti e delle loro famiglie, per tutta la stagione.

Un ricco ventaglio di opportunità coronato dalla possibilità di mensilizzare il pagamento delle polizze a interessi zero e che potrà essere illustrato ai nostri Soci attraverso incontri B2B direttamente in Azienda, o presso la nostra sede di Garda con personale specializzato della Compagnia assicurativa.

«Nell’ultimo biennio eravamo alla ricerca di un partner strutturato nel campo assicurativo, in grado di costruirci una proposta esclusiva e su misura delle nostre Aziende – è il commento del nostro Direttore Mattia Boschelli. – Abbiamo trovato in ITAS ascolto alle nostre richieste e la condivisione degli stessi obiettivi in questo particolare momento storico a livello climatico, quindi in termini di garanzie e di ciò che può essere utili ai nostri Soci, ai loro collaboratori, nonché ai loro ospiti».

ITAS Mutua sarà anche premium partner al convegno del prossimo 16 novembre a TH Lazise – Hotel Parchi del Garda, che rappresenta per Federalberghi Garda Veneto la sede dei 48^ Assemblea generale dei Soci.

Alessandro Molinari, Amministratore delegato e direttore generale di ITAS Mutua, commenta così l’accordo: «La collaborazione con Federalberghi si caratterizza per l’ampiezza delle garanzie offerte e per il loro taglio ‘su misura’. Come assicurazione offrire un sistema integrato fatto di prodotti e servizi capaci di coprire tutte le esigenze degli albergatori significa essere parte attiva e protagonisti in un settore come quello turistico, sempre più strategico per la nostra economia. L’accordo firmato pone anche attenzione alle nuove esigenze di protezione, penso ai danni catastrofali, nel segno di un solido senso di responsabilità che unisce ITAS e la Federalberghi Garda Veneto».

Alla firma dell’accordo erano presenti anche Norbert Bonvecchio, Direttore Distribuzione rete agenziale e progetti speciali ITAS Mutua; Antonio Aloisi dell’Area Manager ITAS Mutua e Federico Rinaldi, agente ITAS di Verona.