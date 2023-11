Fumi, Intesa San Paolo: «Bisogna investire in progetti sostenibili»

C'eravamo abituati a un lungo periodo di tassi innaturali: un'economia sana non ha tassi negativi, per cui questa situazione ci ha abituati a qualcosa che di naturale non aveva molto. L'impennata dei tassi dovuta al rincaro delle materie prime e all'inflazione importata ha provocato il meccasino che in maniera molto veloce ci ha portati a questa situazione. Nel mercato immobiliare c'è stato un calo di richieste di mutui, le rate si sono alzate in maniera significativa. Per le imprese, invece, il discorso è diverso: molti imprenditori stanno infatti utilizzando le proprie disponibilità e sono consapevoli che bisogna continuare a investire ed essere pronti a quel cambiamento che il mercato comporta.

Come dicevo prima, le famiglie subiscono gli effetti del mercato immobiliare e non hanno quindi la stessa propensione di prima ad acquistare immobili. La nostra banca non ha mai fermato il credito, anzi, ha sempre cercato di trovare delle soluzioni per venire incontro ai clienti e alle loro esigenze, dando loro degli strumenti che consentissero facilmente l'accesso al credito. Per quanto riguarda le imprese, d'altro canto, ci concentriamo molto sui mercati esteri per mantenere alta la competitività delle nostre realtà. In questo momento stiamo soffrendo per la crisi del mercato tedesco, nostro primo mercato. Le imprese devono continuare a investire in progetti sostenibili, certificazioni, brevetti e anche autoproduzione di energia elettrica. Questo è un aspetto molto importante, e le aziende che si muovono in questa direzione hanno aumentato fatturato e marginalità.

Guarda l'intervista a Dario Fumi