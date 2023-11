Domani alla CISL di Verona un seminario sul lavoro povero

Lunedì 13 novembre CISL Verona affronterà il tema del “lavoro povero e della povertà da lavoro” supportati da importanti studiosi quali Michele Tiraboschi, prof. ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia Bruno Anastasia, già ricercatore di Veneto Lavoro, esperto del mercato del lavoro, nonché uno dei maggiori studiosi italiani sulla dinamica salariale.

Il seminario andrà ad approfondire cosa contraddistingua oggi la povertà dei lavoratori, in particolare veronesi, cercando di mettere in risalto i numerosi fattori che caratterizzano il mercato del lavoro e che pongono ai margini nuclei familiari più o meno numerosi, composti da persone costrette a lavorare formalmente part-time, in nero, con carichi familiari numerosi ai quali l’applicazione di un salario minimo per legge non porterebbero a cambiare la condizione di vita.

Con la presenza delle Rappresentanze Datoriali verrà instaurato un dialogo per capire di che cosa oggi le persone hanno bisogno e come poterle concretizzare. Presenti anche l’Assessora della Regione Veneto al lavoro Elena Donazzan e la Segretaria Nazionale CISL Daniela Fumarola.