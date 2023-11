L'automazione dei processi di marketing e vendita

L'ottimizzazione delle operazioni di marketing e vendita è sempre più spesso oggetto di interesse da parte delle aziende. Oggi, i numerosi software di automazione rappresentano una soluzione all'avanguardia, in grado di migliorare le interazioni con i clienti favorendo in tal modo la raccolta di informazioni e dati necessari ai diversi reparti.

Proprio in questo contesto si inserisce la Salesforce automation, uno strumento fondamentale per implementare le vendite partendo dalle esigenze e richieste dei clienti.

Dal marketing alla vendita

Molte aziende fanno l'errore di puntare la maggior parte dei propri investimenti sul reparto marketing, dimenticando lo stretto rapporto che esso ha con il reparto vendite. Infatti, se è vero che una buona strategia di implementazione del marketing è in grado di assicurare una crescita in visibilità, non sempre questa riesce a centrare l'aspetto più importante, ossia quello della conversione dei contatti in clienti.

Ecco perché mantenere sempre aggiornati i sistemi di vendita, anche tramite programmi di automazione, è di primaria importanza. Le soluzioni di Sales automation, infatti, sono in grado di definire, personalizzare e selezionare le operazioni di vendita più adatte alle strategie aziendali. Poter abbinare processi di Salesforce marketing automation e automazione della vendita permetterà alle imprese di avere una visione completa dei diversi step necessari al miglioramento dei passaggi cruciali per trasformare i lead in clienti e per fidelizzare questi ultimi.

I software di Salesforce automation

Le aziende che puntano all'automazione dei reparti di marketing e vendita devono poter contare su programmi personalizzabili in base alle proprie esigenze specifiche. Pertanto, è fondamentale rivolgersi a realtà che sappiano cogliere le unicità di ogni cliente, sottolineandone i punti di forza, per supportare i reparti di marketing e vendita in maniera parallela, congiunta e innovativa.

Proprio su questa lunghezza d'onda si muove Polo Digitale, un brand che opera al fianco dei clienti per promuovere una cultura volta al cambiamento, suggerendo soluzioni innovative e all'avanguardia. Propone infatti soluzioni per il Marketing, la Salesforce, l'IT Consulting & Cybersecurity e numerose app e Software programmati su misura, in modo da garantire la massima adesione alle necessità specifiche di ciascuna realtà imprenditoriale.

Tra i programmi maggiormente richiesti negli ultimi anni ci sono quelli legati alla Salesforce Automation. Si tratta di software che rappresentano un elemento chiave per le aziende che vogliono raggiungere i propri obiettivi di vendita in un mondo che vive, opera e lavora sempre più nel digitale. Tuttavia, Polo Digitale è anche una realtà che crede fermamente nella crescita dei valori, nella costruzione dei rapporti con i clienti, nella fidelizzazione che va costruita nel tempo, grazie a scelte strategiche che che si basano sull'attenzione verso i clienti.

Ecco perché propone soluzioni di Salesforce automation personalizzate, che tengono conto proprio delle necessità di ciascuna azienda, della sua mission e delle scelte di marketing e vendita.

Punti di forza e criticità della Salesforce Automation

L'utilizzo dei software di automazione è ancora fonte di dubbio da parte di alcuni imprenditori che non ne conoscono a fondo le potenzialità. Di seguito evidenziamo alcuni dei principali punti di forza della Salesforce automation sottolineando anche quelle che possono essere eventuali criticità.

Il principale vantaggio dell'utilizzo dei software di Salesforce marketing automation e di sales automation è sicuramente la velocizzazione di un gran numero di processi; inoltre, anche lo sgravio di compiti meccanici, ripetitivi e poco stimolanti per il personale può essere un importante elemento a favore dell'uso di questi software. Le risorse umane possono infatti essere maggiormente libere per impegnarsi in ruoli differenti, di maggiore responsabilità e crescita. Non va poi dimenticato che l'uso di software permette di ridurre gli errori, migliorando così la soddisfazione del cliente.

Naturalmente, il principale aspetto vantaggioso nell'uso di software di automazione è relativo al guadagno, sia in termini di tempo sia economico. Le stime medie delle aziende che fanno uso di Salesforce automation riportano un risparmio di tempo delle risorse umane del 15% circa e fino al 30% di crescita delle conversioni da lead a clienti.

Inoltre, a seconda delle esigenze aziendali, l'uso dei software di automazione può rappresentare un rapido strumento per acquisire dati e informazioni sulle esigenze e i gusti dei clienti, permettendo così di definire strategie che vadano incontro a tali necessità.

Per quanto riguarda le criticità, è necessario sottolineare che un utilizzo corretto dei programmi di automazione necessita di un investimento economico e formativo: quest'ultimo è fondamentale per poter disporre di personale in grado di gestire al meglio il software, selezionando le opzioni necessarie alle richieste aziendali e utilizzandolo in tutte le sue potenzialità.



In definitiva, nella selezione dei software di automazione per il marketing e la vendita non bisogna mai dimenticare che questi strumenti permettono di trarre il massimo quando vengono utilizzati in supporto delle risorse umane e mai in sostituzione. Infatti, se i programmi sono in grado di raccogliere dati sulle esigenze dei clienti, saranno sempre i dipendenti aziendali a valutare e verificare tali informazioni, interagendo con il cliente che abbia necessità specifiche al fine di migliorarne l'esperienza di acquisto.