Spaghetti & Mandolino è il miglior E-Commerce B2C d'Italia

Spaghetti & Mandolino, portale di prodotti di enogastronomia di qualità creato dalla veronese Gruppo Volta, è stato insignito del titolo di Miglior E-commerce b2c italiano del 2023 da 4eCom, l'importante associazione che riunisce le eccellenze digitali, le software house, le web agency e i professionisti del settore dell'e-commerce. Anche quest'anno il concorso ha visto iscriversi oltre 500 e-commerce italiani e ha impegnato nella valutazione 21 giudici di spessore internazionale impegnati ognuno a valutare il proprio ambito di interesse.

«Questo prestigioso riconoscimento sottolinea il nostro costante impegno nel fornire ai nostri clienti un'eccellente esperienza di acquisto, caratterizzata da una particolare attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dei produttori», dichiara Fabio de Vecchi, titolare di Spaghetti & Mandolino.

Spaghetti & Mandolino è riuscito a sorpassare la concorrenza di aziende più famose e tecnologicamente avanzate come Atida eFarma, Gaudì, Netgear, Nutribees, Vico Food Box e molte altre: «Siamo lieti di comunicare che siamo giunti alla finale per il premio come Miglior E-commerce Sostenibile, una categoria che rispecchia il nostro impegno a promuovere pratiche commerciali etiche e sostenibili, sia nella selezione dei prodotti che nella gestione delle risorse», aggiunge de Vecchi.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 6 ottobre durante l'EH! Commerce Hub a Salerno - manifestazione di respiro nazionale che ha raccolto oltre 3 mila partecipanti - e ha visto la partecipazione, oltre a Fabio de Vecchi, di Dennis Bonamini e Gabriele Lazzari, in rappresentanza degli ambasciatori. In questa sede Fabio de Vecchi è stato anche invitato a prendere parte a una tavola rotonda nell'ambito del 4eCom Summit E-commerce Growth previsto per il 20 ottobre a Milano.

In sede di consegna del premio il presidente di 4eCom ha dichiarato: «La loro attenzione alla qualità dei prodotti, all'originalità delle ricette e all'esperienza utente impeccabile gli è valsa la vittoria. Il loro successo risiede nella combinazione perfetta tra l'attenzione al cliente, l'innovazione nella selezione dei prodotti e una solida base etica. Spaghetti e Mandolino ha creato una vera comunità di appassionati di cibo, unendo le persone attraverso l'amore per la buona cucina».

«Siamo entusiasti di continuare a promuovere i tesori culinari italiani. Questi premi sono un incoraggiamento a fare sempre meglio, a lavorare con passione e dedizione per offrire ai nostri clienti l'eccellenza italiana. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo prestigioso riconoscimento», conclude il titolare di Spaghetti & Mandolino.