Camera di Commercio di Verona: 350mila euro per formazione e lavoro

La Camera di Commercio mette a bando 350mila euro per la formazione e il lavoro per le micro e pmi della provincia veronese. L’iniziativa è studiata per promuovere le attività in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze. Le domande devono essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, dal 16 novembre 2023 alle 14 dicembre 2023.

“La formazione in azienda – afferma il Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Riello - è un investimento importante per il futuro di un'impresa. Permette ai dipendenti di acquisire nuove competenze e conoscenze, di migliorare le proprie prestazioni lavorative e di essere più competitivi sul mercato. In un mondo in continuo cambiamento, dove le tecnologie si evolvono rapidamente e le richieste dei clienti sono sempre più esigenti, la formazione è essenziale per garantire la competitività di un'azienda. È importante che la formazione sia un processo continuo, che tenga conto delle esigenze e delle aspettative dei dipendenti.”

Gli interventi ammessi sono relativi a progetti per l'inserimento di figure professionali con l'obiettivo di innovare l'organizzazione d'impresa e del lavoro. Si tratta di contributi per tirocini extracurriculari (della durata di almeno 3 mesi), contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato con l'obiettivo di innovare la gestione del lavoro e gli stessi processi aziendali.

Sono inoltre finanziabili gli interventi di formazione delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e i corsi di formazione professionale attinenti esclusivamente all'attività e all'oggetto sociale dell'impresa. I fornitori dei percorsi formativi dovranno essere soggetti accreditati dalle Regioni o Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del Miur.

Per informazioni: www.vr.camcom.it