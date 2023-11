Meccanica veronese: domani il focus all'Ordine degli Ingegneri di Verona

Focus sulla meccanica veronese, uno dei pilastri dell’economia locale. Al seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona nella Rassegna Open 100 “Crea-Attività”, mercoledì 8 novembre alle 14.30, esperti del settore illustreranno il percorso innovativo e tecnologico dell’industria scaligera nel settore dei macchinari per la carta e per la climatizzazione. L’appuntamento per il seminario “Dal radiatore in ghisa alle nuove proposte veronesi nel settore della meccanica” è nella sede dell’Ordine degli Ingegneri in Via Santa Teresa, 12.

Dopo l’introduzione di Stefano Lonardi, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri, Alberto Maria Sartori illustrerà la storia dell’industria per la fusione della ghisa a Verona.

A seguire Stefano Marocchio, presidente e CEO di Overmade, parlerà della meccanica veronese a supporto dell’industria cartaria italiana e internazionale.

L’intervento di Paolo Ferroli, direttore tecnico di Maxa, sarà sull’evoluzione dell’industria per la climatizzazione veronese dal radiatore e caldaia in ghisa alle nuove tecnologie con energia rinnovabile.

«La provincia veronese – spiega il presidente dell’Ordine degli ingegneri Matteo Limoni - ha una lunga e solida tradizione nel settore della meccanica, sia per l'industria cartaria che per la climatizzazione. Questi ambiti, che saranno approfonditi durante il seminario, rappresentano pilastri storici dell'economia locale e rivestono un'importanza fondamentale per la comunità e l'industria veronese nel complesso».