Mappa di Verona: il prezzo al metro quadro

Nel momento in cui si è finalmente pronti ad acquistare la prima casa e, per motivi familiari o di lavoro, si decide di andare a vivere a Verona, è di fondamentale importanza capire quanto potrebbe costare l'alloggio dei propri sogni.

Il prezzo degli immobili varia in base a numerosi fattori, dalle condizioni generali alla classe energetica; fra i tanti rientra il costo al metro quadro, il quale consente di farsi un'idea più o meno precisa del prezzo corretto di un'immobile residenziale in buono stato. Tale costo muta non solo da una città a un'altra, ma anche in base al quartiere, nonché nel corso del tempo.

Naturalmente, conoscere il valore dell'abitazione che si intende acquistare è fondamentale non solo per essere certi che rientri nel proprio budget, ma anche per iniziare il prima possibile a cercare un mutuo online per acquistare casa che sia conveniente, in linea con le proprie necessità e in grado di fornire la somma di denaro di cui si ha bisogno.

In questo articolo scopriremo come variano a Verona i prezzi al metro quadro a seconda della zona e cercheremo di capire come individuare il mutuo più adatto alle proprie esigenze.

Verona: i costi delle abitazioni al metro quadro

I costi delle abitazioni residenziali variano in modo più o meno rapido nel corso del tempo, adattandosi alle oscillazioni del mercato immobiliare.

Per quanto riguarda la città di Verona, i dati forniti da Immobiliare.it indicano che il prezzo medio ha registrato negli ultimi 12 mesi una crescita di poco inferiore al 4%, la quale ha portato il costo di un metro quadro dai 2.318€ del luglio 2022 ai 2.410€ del giugno di quest'anno.

Naturalmente, i prezzi non sono identici in tutte le zone della città; i più alti vengono fatti registrare nel centro storico, dove la media è di 3,812€ al metro quadro, seguito dalla zona Pindemonte e Valdonega, con richieste di 2.821€ al metro quadro, mentre le abitazioni più economiche si trovano in Zona Fiera, Santa Lucia, Golosine, dove vengono richiesti in media 1.531€ al metro quadro. Contenuti anche i prezzi di Chievo, Bassone, San Michele Extra e Castiglione.

Come trovare il mutuo giusto per l'acquisto della prima casa

Il mutuo prima casa è un finanziamento che consente di ottenere dalla banca una somma in grado di coprire fino all'80% o al 90% del valore dell'immobile, a seconda del prodotto finanziario scelto.

Chi desidera accendere un mutuo, può scegliere tra numerose proposte, ognuna in grado di soddisfare le necessità di uno specifico target. Per individuare la soluzione giusta per le proprie esigenze, è sempre preferibile richiedere e consultare più preventivi, valutando con attenzione:

il TAN e TAEG , ossia il Tasso Annuo Nominale e il Tasso Annuo Effettivo Globale;

il tipo di tasso di interesse , il quale può essere fisso, variabile o misto;

la possibilità di richiedere, per gli immobili residenziali di classe energetica B o superiore, un mutuo green ;

la presenza di ulteriori agevolazioni.

In più, optando per un mutuo online, sarà possibile svolgere tutte le pratiche tramite PC, risparmiando tempo ed evitando di doversi recare in filiale per la firma dei documenti.