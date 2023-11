Blockchain Revolution: mercoledì l'evento di BVR Banca

Nuovi strumenti tecnologici a supporto della finanza e la banca pronta a recepirne le potenzialità, guardando al prossimo futuro che in realtà è già oggi.

Bvr Banche Venete Riunite ha organizzato un incontro pubblico dove si farà parte di una lezione-confronto sul tema della blockchain, una tecnologia che consente la registrazione sicura e immutabile di transazioni e dati in una rete decentralizzata di computer. Originariamente sviluppata come infrastruttura di base per le criptovalute (es. il Bitcoin), ha poi trovato applicazioni in settori tra i quali le finanze, la logistica, la sanità, la musica, l’arte e molti altri.

L’evento, voluto e organizzato da Bvr, ha come obiettivo quello di fare maggiore chiarezza su un tema attuale e all’avanguardia. Queste tecnologie infatti coinvolgeranno nei prossimi anni il 90% delle aziende nel mondo, modificando le modalità di lavoro e rivoluzionando le potenzialità del business. E così anche il mondo del credito.

Con un focus particolare, quello della musica, visto che si approfondiranno proprio le potenzialità della tecnologia blockchain e del mondo delle criptovalute applicate all’ambito musicale.

L’appuntamento è per mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 18, presso Casa Insieme, in Via Braghettone 20 a Thiene (VI) .

Titolo dell’incontro “Blockchain Revolution, dalle criptovalute alle nuove frontiere musicali".

Protagonisti il giornalista Giorgio Scura Fondatore e direttore responsabile di Decripto.org e Silvia Bertelli - Chief Operating Officer di Onlytech Industries, azienda IT di Thiene, specializzata nel settore Blockchain, che presenterà un caso studio concreto di applicazione di questa tecnologia.

Si parlerà così di Web3, degli Nft, dei token e delle criprovalute, iniziando dalle base della blockchain e delle sue origini, spiegando come sta cambiando Internet per come lo conosciamo, introducendo due concetti completamente nuovi per il web: possesso e decentralizzazione. I relatori, moderati da Roberta Bassan, giornalista del Giornale di Vicenza per la parte economica, cercheranno di far scoprire quali sono i settori maggiormente coinvolti in questa ennesima rivoluzione digitale, con un particolare focus sulla Finanza. L'approvazione del regolamento Europeo Micar spiana infatti la strada a istituti bancari che ora possono offrire direttamente servizi relativi al mondo cripto e asset digitali.

Si parlerà ovviamente anche dell’altra faccia della medaglia legata a queste nuove tecnologie ossia le truffe legate a questo mondo e di quanto bisogna stare attenti nella selezione delle fonti di informazione e degli erogatori di servizi.

La partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-blockchain-revolution-dalle-criptovalute-alle-nuove-frontiere-musicali-741978175697