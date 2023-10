Merler, Dolomiti Energia: «Puntiamo a potenziare l'idroelettrico e al rapporto con il cliente»

In occasione del secondo appuntamento della 19esima Settimana Veronese della Finanza abbiamo intervistato Marco Merler, amministratore delegato di Dolomiti Energia, che ha fatto il punto sulla sostenibilità energetica.

È davvero così difficile fare previsioni future, in questo momento storico?

È veramente difficile, le variabili sono tante e complesse che non è facile fare previsioni. Ciò che proviamo a fare noi come Dolomiti Energie è potenziare l’idroelettrico per renderlo più adeguato ai tempi. Inoltre, vogliamo diversificare le rinnovabili, allargandoci ad altre tecnologie come eolico e fotovoltaico. Infine, vogliamo porci nella logica di essere dei facilitatori per i nostri clienti e aiutarli a consumare meglio e autoprodursi energia.

L'energia green che producete, soddisfa il vostro fabbisogno energetico o vi dovete approvvigionare di energia dal mercato?