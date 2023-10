Mercato energetico, Randazzo: «Stoccaggi pieni, ma permane l'incertezza»

Nel corso della 19esima Settimana Veronese della Finanza il presidente di Unicoge Filippo Randazzo ha illustrato l'andamento incerto del mercato energetico in questo preciso momento storico.

«I prezzi sono sicuramente raddoppiati rispetto al passato, ma restano ancora gestibili. La storia ci insegna però che, soprattutto in situazioni di incertezza come questa, non c'è sicuramente affidabilità. Abbiamo gli stoccaggi pieni, ma quello che manca è la sicurezza e la confidenza di poter lasciare le persone tranquille».

Guarda la puntata completa