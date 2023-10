L'amministratore delegato di Sinergy Luce e Gas, Filippo Piccoli, ha fatto il punto ai microfoni di Radio Adige, in occasione della 19esima Settimana Veronese della Finanza, in merito al mercato energetico e al momento difficile che sta vivendo, anche in relazione al conflitto israelo-palestinese.

«Gli ultimi avvenimenti stanno portando un po' di tensione sui mercati. Poi la speculazione c'è sempre. Gli organi e le autorità competenti devono stare attente a monitorare la situazione».

Guarda l'intervista