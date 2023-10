Verona, ora il servizio AGSM AIM e-mobility è anche in abbonamento

AGSM AIM Smart Solutions ha ampliato l’offerta commerciale mettendo a disposizione dei clienti la formula in abbonamento per usufruire del servizio di ricarica dei veicoli elettrici. La soluzione, attivabile direttamente dall’app AGSM AIM e-mobility, si aggiunge alla tariffa a consumo già presente “pay per use” e permette un risparmio economico e di tempo di ricarica.

Avvio del servizio in abbonamento

L’acquisto dell’abbonamento, da effettuare direttamente dall’app AGSM AIM e-mobility, permette di ricaricare il proprio borsellino elettronico, “wallet”, con la quantità di energia, espressa in KWh, prevista dal tipo di abbonamento scelto che sarà disponibile e valida per 30 giorni solari dalla sottoscrizione dello stesso.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti in qualunque giorno del mese e avranno una validità pari a trenta giorni solari.

Gli abbonamenti sono attualmente utilizzabili presso le stazioni di ricarica di AGSM AIM Smart Solutions abilitate al servizio di ricarica pubblica, il cui elenco aggiornato è pubblicato sul sito internet della Società all’interno della sezione Mobilità Sostenibile ( www.agsmaimsmartsolutions.it/mobilita-sostenibile )

Gli abbonamenti mensili sono attualmente disponibili nelle seguenti taglie:

“Small” valido per 30 KWh al prezzo di 15€, IVA compresa

“Medium” valido per 75 KWh al prezzo di 32€, IVA compresa

“Large” valido per 150 KWh al prezzo di 60€, IVA compresa

È possibile acquistare un nuovo abbonamento nell’arco del periodo di validità dell’abbonamento precedente, purché siano terminati i relativi chilowattora (KWh) per disporre, nel wallet “elettrico” dell’app, di un’ulteriore quantità di energia.

Il prezzo dell’abbonamento verrà addebitato con le modalità di pagamento preimpostate sull’applicazione.

Sul sito internet della Società verranno pubblicati gli adeguamenti tariffari e le nuove formule di acquisto per garantire maggiore convenienza ai clienti e favorire così la mobilità elettrica.

Fruizione del servizio

Sulle colonnine AGSM AIM Smart Solutions sarà disponibile la sessione di ricarica per un massimo di 300 minuti, con l’obbligo di liberare l’area entro un’ora dal termine della ricarica, pena l’applicazione di una tariffa extra che non verrà applicata nella fascia oraria notturna dalle ore 23:00 alle ore 7:00.

Il servizio in abbonamento sarà disponibile per i veicoli “full electric” e “plug-in”. Gli utilizzatori occasionali o i clienti degli altri operatori potranno individuare le infrastrutture di ricarica AGSM AIM Smart Solutions grazie all’app AGSM AIM e-mobility, disponibile su Appstore (IOS) e Playstore (Android), che consente di gestire tutto il processo di ricarica, dall’individuazione delle colonnine all’avvio del servizio, fino alla sua conclusione.

Per poter usufruire al meglio dei servizi delle applicazioni di e-mobility è sempre consigliabile impostare l’aggiornamento automatico dell’app.

In caso di necessità di assistenza tecnica o per segnalare eventuali anomalie, il cliente potrà contattare il Call Center, disponibile 24 ore su 24, al numero verde 800 133 966. Risponderà personale tecnico in grado di parlare in quattro lingue: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda ai termini e condizioni d'uso sottoscritti (www.agsmaimsmartsolutions.it/e-mobility/app/termini.php)