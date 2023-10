TAV, De Berti: «Il vero punto di forza è l'alta capacità»

Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto, era tra i relatori della 19esima Settimana Veronese della finanza e ha fatto il punto sulle infrastrutture regionali e il problema della carenza di autisti nel trasporto pubblico locale.

L'economia veneta non si è fermata e va avanti spedita, soprattutto nel campo delle infrastrutture, conferma?

Sì, stiamo andando spediti soprattutto sull'alta velocità/alta capacità. Non si tratta solo di un'infrastruttura ferroviaria veloce, ma il suo vero punto di forza è appunto l'alta capacità di tracce sia sul corridoio mediterraneo, da Milano a Venezia, sia su quello del Brennero.

Restiamo sul tema TAV: può farci un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori?

Tutto è finanziato fino a Vicenza: RFI sta procedendo con la progettazione da Vicenza a Padova. A Verona arriveremo entro il 2026 fino ad Altavilla Vicentina e poi vedremo man mano il cronoprogramma.

Il turismo è un settore che in Veneto e a Verona ha mantenuto alto il trend, e che prospetta risultati positivi anche in futuro, basti pensare al progetto di Milano-Cortina 2026. Una grande opportunità, concorda?

La Regione del Veneto è la prima a livello nazionale dal punto di vista turistico, dobbiamo solo promuovere e rendere accessibili le nostre zone. Il progetto delle Olimpiadi è una grandissima opportunità, perché i giochi olimpici portano con sè non solo promozione ma anche un indotto economico importante. L'accessibilità è un intervento che si fa per le Olimpiadi, sì, ma che porrà le basi per una nuova concezione di città più inclusiva.

Il tema del lavoro viene monitorato a livello regionale ed è una criticità diffusa e trasversale. Vanno fatte delle riflessioni importanti...

Proprio in questi giorni è emerso il grandissimo problema della mancanza di autisti nel trasporto pubblico locale. Non si trovano autisti, forse anche per un errata narrazione sui media della professione, nel settore privato come nel pubblico. È una situazione difficile e di crisi che sta mettendo a dura prova qualsiasi settore.

Guarda la puntata completa