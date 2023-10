Confartigianato Imprese, parte la Settimana per l'Energia e la Sostenibilità

Dal 23 al 27 ottobre si svolge in tutta Italia la prima edizione della “Settimana per l'Energia e la Sostenibilità”, organizzata da Confartigianato Imprese e dedicata alla green economy e alle pratiche sostenibili. Evento diffuso in 50 città e 18 Regioni, l’iniziativa si concretizza in una serie di incontri, conferenze e workshop, occasioni di confronto tra Confartigianato, imprese, istituzioni ed esperti per individuare le traiettorie di un nuovo modello economico e sociale e promuovere un approccio consapevole all'energia e alla sostenibilità, contribuendo così agli sforzi globali per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e alla sostenibilità.

All’interno del ricco programma nazionale, le Confartigianato del Garda, ovvero Confartigianato Imprese Verona, Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, Confartigianato Imprese Mantova e Confartigianato Trentino, propongono in sinergia l’evento “S.O.S.TENIBILITÀ E COMUNICAZIONE: contesti, strategie e mercato del futuro” in programma venerdì 27 ottobre, dalle ore 18,30, nelle sale di Palazzo Todeschini a Desenzano del Garda (Brescia). Sarà l’occasione per condividere storie di successo e risultati concreti in termini di sostenibilità, cogliendo lo spunto per stimolare l'innovazione e la competitività. Le imprese che adottano pratiche sostenibili, infatti, scoprono nuove opportunità di mercato, riducono i costi operativi attraverso l'efficienza energetica e guadagnano la fiducia dei consumatori. Al centro dell’incontro, dopo i saluti dell’amministrazione comunale di Desenzano, le testimonianze di David Brussa, direttore qualità totale e sostenibilità Illycaffé e di Giuseppe Pasini, presidente Feralpi Group e l’intervento di Federico Testa, ordinario alla Facoltà di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università di Verona, oltre che presidente di AGSM AIM Group. A seguire, avrà luogo una tavola rotonda con il coinvolgimento dei rispettivi Presidenti delle Confartigianato territoriali coinvolte: per Confartigianato Verona Roberto Iraci Sareri, per Brescia Eugenio Massetti, per Confartigianato Mantova Luciano Capelli e Marco Segatta per Confartigianato Trentino. L'incontro sarà moderato da Chiara Albicocco di Radio 24.

«Oggi più che mai – le parole del Presidente di Confartigianato Verona, Roberto Iraci Sareri – la sostenibilità si configura come un elemento fondamentale per il successo aziendale, specialmente in un contesto di rapido cambiamento globale, come dimostrato dagli obiettivi europei per la sostenibilità, tra cui il Green Deal. È evidente quanto sia cruciale per il futuro delle imprese abbracciare e comunicare la sostenibilità. Siamo certi che questo evento, connesso al 4° forum di Regione Lombardia per lo sviluppo sostenibile, rappresenti un'opportunità unica per le imprese di apprendere dalle esperienze di aziende di successo, interagire con esperti del settore e fare parte di una comunità impegnata nella promozione della sostenibilità».

Per partecipare si invitano gli interessati a confermare la propria iscrizione, su www.confartigianato.verona.it