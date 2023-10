Migross ricerca personale per i Bistrò: mercoledì il Recruiting Day a Verona

e-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, e il gruppo della grande distribuzione organizzata Migross Spa organizzano un Recruiting Day a Verona dedicato alla selezione di personale Ho.re.ca per i“Bistrò” Migross di Via Roveggia e Via Bionde. Si cercano baristi, camerieri, cuochi e aiuto cuochi: una ventina in totale le posizioni aperte, con attività part-time e full time.

Il Recruiting Day si terrà mercoledì 25 ottobre, dalle 14,30 alle 18,00, presso Il Cafè e Bistrò Re di Sapori di Via Bionde, 6, dove, in più turni di colloquio, i recruiter della filiale veronese di e-work e i responsabili delle risorse umane di Migross incontreranno i candidati alla selezione.

Saranno prese in considerazione le candidature di personale con esperienza, ma anche di giovani, possibilmente in possesso di diploma alberghiero o affini, che abbiano interesse a un percorso di crescita nell’ambito bar e ristorazione o a intraprendere la mansione. Dinamismo, flessibilità oraria e predisposizione al contatto con il pubblico, sono tra le caratteristiche ricercate nel personale che andrà a integrare lo staff dei due Bistrò veronesi. Ai candidati che supereranno la selezione verrà proposto l’inserimento a tempo determinato.

I candidati interessati a partecipare al Recruiting Day Migross del 25 ottobre dovranno iscriversi mandando una mail con allegato il CV all’indirizzo: selezione.migross@e-workspa.it

Maggiori informazioni sulle posizioni aperte possono essere consultate al link: https://e-job.e-workspa.it/job/view-job.php?id=47081