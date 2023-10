Confcommercio, Arena: «Nel 2023 risultati importanti per il turismo»

Sì, direi che siamo molto soddisfatti , anche perché si sta chiudendo un anno comunque complesso ma dove il gioco di squadra capitanato dalle associazioni di categoria e dalla Camera di Commercio, ha fatto sì di avere risultati importanti. Penso in particolare alla stagione lirica, che ha segnato nell'organizzazione del 100esimo Festival dei risultati mai visti, anche a livello di persone presenti sul nostro territorio che hanno inevitabilmente creato un indotto economico importante. Il 2023 finora ha registrato quella che da anni noi definiamo la destagionalizzazione, ovvero un periodo di vacanza che si è molto allungato. Ci sono stati purtroppo gli eventi atmosferici del 24 luglio che hanno colpito soprattutto il Basso Garda, però anche in questo caso i nostri imprenditori sono riusciti immediatamente a dare soprattutto il supporto ai tanti turisti che c'erano su quel territorio e a rispondere con grande qualità e grande capacità.

Sì, noi siamo convinti che questo fenomeno debba essere industrializzato. Proprio nel 2020 è nato il progetto RiVer , ovvero RIparti VERona,capitanato dalla Camera di Commercio di Verona, nel quale abbiamo messo insieme 68 comuni che rappresentano il 92% delle presenze turistiche sul nostro territorio. Prima esistevano due consorzi di promozione turistica, mentre oggi c'è questo progetto industriale quinquennale dove ci sono risorse messe in campo dalla Camera di Commercio ma non solo. La cosa innovativa è questa fondazione ha messo insieme tutti i territori scaligeri, la terra dei Dogi, la Lessinia, la Valpolicella, l'Est Veronese, il Garda e la città d'arte.

Non è semplice per le attività trovare personale, e trovare la quadra dal punto di vista economico. Come mai, secondo lei?

Bisogna partire con una riflessione sulle situazioni che oggi colpiscono il nostro Paese. La denatalità, il fenomeno dei NEET - in Italia circa 1.700.000 ragazzi dai 15 ai 29 anni non studiano e non lavorano - insieme poi alla questione di genere: il 43% delle persone di sesso femminile non lavora. Dobbiamo dunque fare una riflessione politica molto ampia: c'è problematica di attrattività a livello lavorativo e sociale legata al mondo della famiglia, nella quale molti genitori non possono lavorare perché non hanno i servici necessari per gestire i bambini. A risolvere questo problema dovrebbe essere la società, e non la famiglia. Fino a quando noi non faremo questi tipi di di variazioni e di interrogazioni su come aiutare le famiglie, credo che questo problema continuerà a sussistere.

