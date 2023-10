"Sei nel posto giusto", sabato 21 ottobre il 2° Open Day

Tutto pronto per il secondo Open Day di “Sei nel Posto Giusto”, il progetto che mette in connessione aziende, cittadini, Amministrazioni e scuole della Pianura Veronese. In questa edizione, le posizioni professionali aperte dalle aziende partner del progetto sono centinaia. Partecipano a questa edizione dell’Open Day 24 aziende della Pianura Veronese.

L’Open Day si tiene al Palazzetto dello sport di Bovolone, sabato 21 ottobre, dalle 9 alle 13:30. L’evento è un’importante occasione per aziende e cittadini per conoscersi e presentarsi reciprocamente. Le imprese, infatti, avranno la possibilità di raccontarsi al territorio e spiegare quali sono le figure professionali ricercate, mentre i cittadini potranno candidarsi per le posizioni aperte, consegnando il proprio curriculum.

“Poter ospitare questo importante evento è per noi un onore – afferma Orfeo Pozzani, sindaco di Bovolone – e per farlo apriremo le porte del Palazzetto Le Muse a oltre 20 aziende del territorio e alle centinaia di candidati che si presenteranno alla ricerca di un’opportunità. Il prossimo 21 Ottobre domanda e l’offerta si incontreranno, dialogheranno e si sceglieranno al fine di creare insieme la migliore condizione lavorativa e di vita per chi lo desidera: come suggerisce il titolo del progetto, non conta solo lavorare ma è soprattutto importante impegnarsi nel posto giusto per crescere come persona e, insieme, comunità. Ringraziamo il Comune di Nogara e gli organizzatori per la splendida collaborazione nel realizzare l’Open Day nella nostra città”.

“L’Open Day – sottolinea il sindaco di Nogara e presidente della Provincia Flavio Pasini – è un evento molto atteso dai cittadini e rappresenta una grande opportunità di crescita e di sviluppo per il nostro territorio. Lo dimostra il successo del primo appuntamento, che si è tenuto in primavera, e che sarà sicuramente replicato in questa occasione”.

“Abbiamo pensato a questo secondo Open Day – spiega l’assessore al Commercio di Nogara Francesca Forigo – per dare un’ulteriore possibilità ad aziende e cittadini di conoscersi. Le possibilità non sono esclusivamente rivolte a chi è alla ricerca del primo impiego, ma anche a chi vuole ricollocarsi e conoscere le opportunità professionali che offre il territorio. Invitiamo i cittadini a iscriversi al più presto, perché le disponibilità si esauriscono velocemente”.

L’iscrizione all’Open Day è obbligatoria e gli interessati potranno iscriversi entro e non oltre giovedì 19 ottobre alle 12 direttamente dal sito seinelpostogiusto.it, nella sezione Incontra le imprese. Le figure professionali ricercate, vista la varietà delle aziende, spaziano in settori e mansioni diverse. Le posizioni aperte ad esempio riguardano la manodopera generica, figure da inserire nel dipartimento amministrativo, nell’area produttiva, nella logistica, oltre alla ricerca di periti meccanici e meccatronici, periti chimici con esperienza o conoscenza di impianti industriali e addetti alla gestione clienti.

Ciascun candidato può iscriversi e incontrare al massimo quattro aziende, avrà a disposizione slot di 20 minuti per fare un colloquio con ciascuna delle imprese selezionate. Il primo slot prenotabile dai cittadini è alle ore 9, mentre l’ultimo è alle ore 13. Ci si può iscrivere agli incontri fino all’esaurimento degli slot disponibili. Anche in caso di esaurimento degli slot, è comunque possibile presentarsi al Palazzetto per consegnare il proprio curriculum alle aziende per cui ci si vuole candidare.

Sei Nel Posto Giusto è nato dal Comune di Nogara e da Ball Beverage Packing Italia in un’ottica di restituzione di quei valori di crescita, innovazione e condivisione che permeano il nostro territorio e che sono alla base di questo progetto. Nelle ultime due edizioni virtuali di Sei Nel Posto Giusto si sono candidate più di 400 persone in cerca di occupazione.