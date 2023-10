Maurizio Ascione Ciccarelli nuovo Commissario Giudiziale della Fimer Spa

L’avvocato Maurizio Ascione Ciccarelli, già presidente di Agec Verona, è stato nominato dal Tribunale di Milano Commissario Giudiziale della Fimer Spa, uno dei principali player italiani nella produzione di componenti per il settore delle energie rinnovabili quali pannelli solari, sistemi di accumulo e soluzioni per la mobilità elettrica destinati tanto al comparto industriale che residenziale.

Fimer Spa- che ha sede a Vimercate con impianti produttivi e di ricerca in Toscana e Lombardia, è presente in venti Paesi con più di mille collaboratori nel mondo – è stata dichiarata insolvente dal Tribunale di Milano, ma per la sua strategicità nel sistema nazionale di riconversione energetica, per le sue dimensioni e per il numero degli addetti, è stata ammessa alla cosiddetta “legge Prodi” (nr 95/79 poi modificata dal D.lgs 270/99).

Con Maurizio Ascione Ciccarelli sono stati nominati Commissari Giudiziali anche il professor Eugenio D’Amico e il professor Gerardo Losito. Ai Commissari toccherà il compito di proseguire nella gestione di Fimer Spa cercando tutte le opportunità per una soluzione in bonis dell’attuale stato di crisi.