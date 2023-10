Al via la 19esima Settimana Veronese della Finanza

Mancano poche ore all’inizio della 19^ edizione della Settimana Veronese della Finanza, dell’Economia e del Lavoro, organizzata dalla Redazione di Verona Economia per riproporre un’occasione di dialogo e di incontro, sia in presenza che virtuale, tra imprese, risparmiatori e sistemi finanziari veronesi che grazie alle precedenti edizioni del format hanno potuto contare su oltre 150 relatori e 5000 partecipanti.

La “Settimana Veronese”, ideata nel 2010 dall’associazione Verona Network per fare una sintesi del contesto economico veronese, dello stato di salute dell’impresa scaligera e, soprattutto, per parlare di futuro e di sinergie sul territorio, quest’anno sarà articolata in cinque appuntamenti e si terrà ogni giovedì dal 19 ottobre al 23 novembre, in streaming su www.radioadige.tv dalle 18:00 alle 19:30, ad eccezione dell’appuntamento del 16 novembre, la cui sede sarà l’Ordine degli Ingegneri di Verona.

Il programma

19 ottobre

Si parte giovedì 19 ottobre: protagoniste saranno le Associazioni di categoria del territorio veronese, per parlare di strategie di sviluppo locale. Ospiti confermati della puntata i presidenti Paolo Arena, Claudio Cioetto, Alex Vantini e Roberto Iraci Sareri.

26 ottobre

Si proseguirà giovedì 26 ottobre con il secondo appuntamento dedicato all’energia sostenibile e alle nuove tecnologie in ottica di transizione energetica. In questa occasione anche Federico Testa, Presidente di AGSM AIM.

9 novembre

Giovedì 9 novembre focus sugli investimenti e sul sostegno che la finanza può fornire allo sviluppo territoriale: ad aiutarci a capire il contesto ci saranno, tra gli altri, Alberto Minali, AD di REVO Insurance, e Andrea Battista, AD di Net Insurance.

16 novembre

Giovedì 16 novembre, ci si sposterà presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e si affronterà il tema della digitalizzazione e trasformazione tecnologica con Hermes Bianchetti di Banca Valsabbina, Michelangelo Bottesini di TeamSystem e Riccardo Bertagnoli di Plumake.

23 novembre

L’ultimo appuntamento della rassegna, giovedì 23 novembre, indagherà l’impatto dell’innovazione sul territorio grazie alla presenza di autorevoli ospiti tra cui i rappresentanti della Regione Veneto

Oltre agli ospiti presenti in studio o presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, saranno tanti altri a portare il proprio contributo con interventi video da remoto.