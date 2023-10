Phoenix Capital inaugura il Phoenix Innovation Center

Dalla ricerca diretta di finanziamenti di Venture Capital alla realizzazione di campagne di Equity Crowdfunding, dalla redazione e ottimizzazione di piani industriali e business plan allo sviluppo di partnership commerciali e industriali, fino allo scouting di idee imprenditoriali promettenti e all’attivazione di servizi operativi di supporto: Phoenix Capital, polo di consulenza manageriale e servizi alle imprese, inaugura il Phoenix Innovation Center per avviare e sostenere progetti di innovazione, diventando un ponte tra il mondo delle Startup e PMI innovative, gli operatori industriali e gli strumenti del venture capital.

Gli obiettivi di questa nuova Divisione di Business:ridurre le distanze, assottigliare i rischi, accelerare la crescita. Facilitatore e acceleratore, Phoenix Innovation Center è un hub di competenze operative, un centro di ricerca e sviluppo delle migliori soluzioni innovative da fornire ai clienti, attraverso - anche - lo sviluppo in-house di integrazioni all’avanguardia in grado di accelerare processi e consentire un adeguamento tecnologico rapido e profittevole.

LE FONDAMENTA

Grazie all’esperienza e alle competenze maturate in oltre 15 anni di attività di consulenza manageriale nell’ecosistema finanziario, Phoenix Capital ha consolidato solide competenze interne e una vasta rete di partner, stakeholders e investitori finanziari e industriali di cui nel tempo ha approfondito ambiti di interesse e focus di investimento. La solidità di competenze sviluppate ha dato vita ad un asset strutturato per avviare e sostenere la crescita di propri progetti di innovazione.

«Il punto di forza della nuova Divisione è proprio la capacità di connettere due mondi che, nell’ecosistema italiano, ancora oggi faticano a incontrarsi - sottolinea Francesco Righetti, manager e direttore del Phoenix Innovation Center -. Gli investitori, da un lato, che cercano in tempi rapidi startup e progetti innovativi competitivi e remunerativi; dall’altro, le startup e le PMI che con difficoltà intercettano operatori e strumenti di venture capital in grado di soddisfare le loro esigenze di scale-up. L’Innovation Center avvicina, dunque, finanza ‘di ventura’ e startup, ne riduce i rischi di fallimento tramite una consulenza altamente qualificata e servizi efficaci e prospetta scenari di successo per il proprio network, sia esso finanziario o industriale. In altre parole, siamo un ponte relazionale, di advisory e servizio capace di soddisfare tutti gli stakeholders».

DALLA FINANZA ALL’INNOVAZIONE, ALL’ALTA FORMAZIONE

I servizi offerti racchiudono innanzitutto la facilitazione verso la finanza di Venture Capital messa a disposizione da operatori finanziari e corporate, la realizzazione di campagne di Equity Crowdfunding, la redazione e l’ottimizzazione di Business Plan, lo sviluppo di partnership commerciali e industriali con i partner più affini ai progetti innovativi e la messa a disposizione di servizi operativi che consentono alla start-up di concentrarsi solo sullo sviluppo del proprio business.

Grazie ad un team consolidato di professionisti con background eterogeneo (finance, legal, business management) che popolano le diverse Divisioni del Gruppo, la Business Unit è in grado di sviluppare e accelerare l’ecosistema dell’innovazione, curando end-to-end i contatti, le relazioni e le trattative con gli investitori, e consentendo ai Clienti di concentrarsi sullo sviluppo del proprio business.

Ma non solo: Innovation Center è anche Business Advisory, un hub di Ricerca & Sviluppo, un osservatorio per strategie sul territorio e, infine, offre servizi di alta formazione attraverso la Phoenix Business School.