Fondazione Arena, dalla Corte dei Conti l'ok per l'indennità ai lavoratori per il centenario

«Un'ottima notizia l'ok della Corte dei Conti al premio di produzione per le lavoratrici e i lavoratori di Fondazione Arena in occasione dei 100 anni». È quanto afferma Emiliano Galati, segretario FISTel CISL Verona.

«L'indennità per il centenario è una vittoria importante e non scontata perché per la prima volta nella storia, non solo dell'Arena ma delle fondazioni sinfoniche, si riconosce un'indennità che premia la dedizione e la professionalità dei lavoratori. Di tutti i lavoratori, sia quelli stabili sia a quelli a tempo determinato, comparse incluse. Un riconoscimento meritato ottenuto anche grazie al lavoro sindacale che ricerca soluzioni pragmatiche per portare benefici concreti ai lavoratori».