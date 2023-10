Confindustria Verona, nasce lo Sportello Risorse Umane

Il 17 e 18 ottobre al via la prima edizione dello Sportello Risorse Umane il nuovo servizio gratuito di Confindustria Verona, che si rivolge a tutte le imprese della provincia di Verona e che offre una consulenza sui progetti e le iniziative per la valorizzazione del capitale umano partendo dal recruitment fino ad arrivare alla gestione del tempo e all’inclusione.

In particolare, il team multidisciplinare dello Sportello darà il proprio apporto integrale su:



organizzazione e tempo del lavoro

recruitment e rapporti con il territorio

compensation

crescita professionale e sviluppo delle competenze

diversità ed inclusione

whistleblowing

Lo Sportello Risorse Umane si inserisce all’interno del Desk 360, il format di Confindustria Verona che grazie alla propria organizzazione composta da molteplici e specifiche professionalità svolge un’azione di consulenza e assistenza puntuale su tematiche spesso trasversali. Ad oggi sono stati attivati desk su: Investimenti, Sostenibilità, Intelligenza Artificiale e Cybersecurity.

Per maggiori informazioni contattare: 045.8099463 – 445 entro il prossimo 14 ottobre.