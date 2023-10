Cosmodonna, da venerdì la fiera di Verona dedicata al mondo femminile

Al via venerdì Cosmodonna, l’unica fiera nazionale dedicata all’universo femminile in programma a Veronafiere fino al 16 ottobre (ingresso San Zeno). Un format innovativo, emozionale ed esperienziale, quello ideato e organizzato da Area Fiera, che va dall’empowerment al face yoga tra tendenze, moda, cosmesi e accessori a tutto shopping abbinati a un percorso di benessere totale dedicato alle donne di ogni età e alla loro capacità di coniugare i temi importanti della vita alla leggerezza anche estetica.

All’inaugurazione (venerdì 13 ottobre, ore 10.30 area Cosmodonna Arena Pad. 6) intervengono: Mauro Grandi, ceo Area Fiera; Federico Bricolo, presidente Veronafiere SpA; Raul Barbieri, direttore commerciale Veronafiere SpA; Beatrice Verzè, consigliera Comune di Verona con delega alle Pari opportunità; Roberta Girelli, presidente Comitato per l'imprenditorialità femminile Camera di Commercio di Verona e David Di Michele, vicepresidente Provincia di Verona.

In vetrina a Cosmodonna, 300 aziende selezionate suddivise nelle sei aree della rassegna: beauty & wellness, fashion & jewels, home & garden, sport & leisure, taste experience, impresa donna. Brand esclusivi ed emergenti, di nicchia e su misura, tutti caratterizzati da elevati standard di ricerca qualitativa e pronti a soddisfare le esigenze di ogni donna, vera protagonista della manifestazione. Mentre sono tre le aree experience gratuite - Beauty, Fashion e Smell - per accrescere consapevolezza, valorizzazione di sé e appagamento a partire dalla cura della propria immagine. A Cosmodonna spazio anche agli eventi con oltre 40 appuntamenti in palinsesto a Verona durante la quattro giorni di manifestazione e più di 60 relatori pronti ad affrontare i temi più attuali per le donne: dalla salute alla difesa personale, dalla sessualità al mental and love coaching fino all’empowerment e al lavoro.

A Cosmodonna tutte le tendenze green beauty .

Dal collagene da bere al siero a base di latte di montagna per ridurre macchie, impurità e imperfezioni, dallo zafferano protagonista di una nuova beauty routine rivitalizzante e antiossidante fino alla Kigelia africana, la pianta tropicale dai super poteri idratanti e rassodanti. E poi ancora saponi e scrub a base di cannella, rosmarino, camomilla e the verde dai giardini del Libano, ma anche oli al Capsico, una pianta con proprietà riscaldanti e stimolanti della circolazione. Al centro di Cosmodonna anche l’area della Beauty experience, la zona esperienziale della manifestazione. Qui le visitatrici potranno usufruire gratuitamente di servizi estetici: trucco, trattamenti viso e corpo, massaggi dorso e zona cervicale, e smalto semipermanente. Per la parte hair style: possibilità di lavaggi, tagli moda, asciugature a phon, acconciature e consulenza tricologica.

Completa il percorso la Smell experience, per ampliare la cultura olfattiva e la conoscenza delle principali note che caratterizzano i profumi con postazioni dedicate ai test aromacromatici per individuare il tipo di fragranza più indicato per il proprio carattere.

A Cosmodonna la controrivoluzione slow al fast fashion.

Consigli di stile, consulenza d’immagine e armocromia, dagli accessori agli ultimi capi di tendenza, dalla scelta dei tessuti fino alle nuance. A Cosmodonna postazioni dedicate alla consulenza e allo styling durante l’intera durata della fiera per valorizzare il fisico, ma anche per esprimere personalità ed emozioni, in uno specchio bidirezionale tra l’essere e l’apparire. A scandire i termini della controrivoluzione slow al fast fashion, le parole d’ordine sartorialità, originalità, artigianato, unicità e sostenibilità dai materiali ai prezzi, manifesto delle proposte per lo shopping delle aziende espositrici. In calendario anche sessioni di shooting Dea experience, il set fotografico per trasformarsi in modelle per un giorno (domenica 15 e lunedì 16 ottobre).

Cosmodonna , alcuni appuntamenti in evidenza.

Venerdì 13 ottobre 2023

“La rabbia delle mamme. Comprenderla per affrontarla” Cosmodonna Arena dalle 11:30 alle 12:30. Relatore: Erica Petrucciani, pedagogista, formatrice, esperta di processi educativi e relazioni familiari.

“Endometriosi: vediamoci chiaro! Le verità scientifiche tra falsi miti e luoghi comuni”. Sala eventi dalle 12:00 alle 13:00. Relatore: Dr.ssa Mara Albanese, medico chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia – Ircss Ospedale Sacro Cuore Don Calabria

“Vivi L’Amore dei tuoi sogni”. Cosmodonna Arena dalle 14:30 alle 15:30. Relatore: Mary G. Baccaglini, nota love coach e autrice del bestseller Garzanti “Mal che vada ci innamoriamo”.

“La medicina di genere: una nuova entità clinica”. Sala eventi dalle 18:00 alle 18:45. Relatore: Dr. Roberto Castello, direttore UOC Medicina Generale A – Azienda Ospedaliera Integrata Verona

Sabato 14 ottobre 2023

“Quando un amore diventa una trappola mortale”. Cosmodonna Arena dalle 11:00 alle 13:00. Relatore: Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense.

“Casa Abis” con Gabriele Abis e Stella Falchi. Cosmodonna Arena dalle 16.30 alle 17.30.

Domenica 15 ottobre 2023

“Sblocca il tuo potere femminile”. Sala Eventi dalle 12:00 alle 13:00. Relatore: Luana Svaizer, Business Mentor.

Ginevra Fenyes in “Cono o Coppetta”. Cosmodonna Arena - Smile Show - dalle 15:00 alle 16:00.

“Armocromia: come valorizzarsi attraverso i colori”. Cosmodonna Arena - dalle 16:30 alle 17:30. Relatore: Laura Ricci, consulente d’immagine.