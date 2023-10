Settimana veronese della Finanza, al via la 19esima edizione

Giunge alla 19ª edizione la Settimana Veronese della Finanza, dell’Economia e del Lavoro, un’occasione di dialogo e di incontro virtuale tra imprese, risparmiatori e sistemi finanziari veronesi che negli anni ha potuto contare su oltre 150 relatori e 5000 partecipanti.

Il format, ideato nel 2010 dall’associazione Verona Network per fare una sintesi del contesto economico attuale, sullo stato di salute dell’impresa veronese, per parlare di futuro e creare sinergie sul territorio, sarà articolato in cinque appuntamenti e si terrà ogni giovedì dal 19 ottobre al 23 novembre, in streaming su www.radioadige.tv dalle 18:00 alle 19:00.

Giovedì 19 ottobre al via il primo appuntamento: protagoniste saranno le Associazioni di categoria del territorio veronese, per parlare di strategie di sviluppo locale. Si proseguirà giovedì 26 ottobre con il secondo appuntamento dedicato all’energia sostenibile e alle nuove tecnologie in ottica di transizione energetica. Giovedì 9 novembre focus sugli investimenti e sul sostegno che la finanza può fornire allo sviluppo territoriale, mentre giovedì 16 novembre, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, si affronterà il tema della digitalizzazione e trasformazione tecnologica. L’ultimo appuntamento della rassegna, giovedì 23 novembre, indagherà l’impatto dell’innovazione sul territorio.

Gli sponsor della Settimana Veronese della Finanza sono Team System, Contec, Banca Valsabbina, Plumake e Micromarmo.