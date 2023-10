Provincia: avviato un piano straordinario per il personale

È stato presentato oggi, mercoledì 4 ottobre nella sala Rossa del Palazzo Scaligero, un piano straordinario delle assunzioni della Provincia di Verona.

Sono intervenuti: il Presidente, Flavio Pasini; il Consigliere con delega al Personale, Alessio Albertini e il Segretario Generale, Francesco Corsaro.

La Provincia di Verona ha pubblicato a fine settembre i bandi per 24 nuove assunzioni, pari ad oltre il 10% del personale oggi a disposizione del Palazzo Scaligero. Un piano straordinario, dopo uno stop al reclutamento durato oltre 10 anni: prima per effetto della Spending Review del 2012, poi per la cosiddetta legge Delrio.

Normativa, quest’ultima, che dal 2014 ha più che dimezzato la forza lavoro, passata da 463 a 216 unità, con un rapporto tra dipendenti e popolazione pari a uno ogni 4.238 abitanti, quasi la metà rispetto ad altre Province simili per dimensioni in nord Italia. Un gap che ha spesso provocato, dalla riforma in poi, la dilatazione delle procedure relative alle progettazioni e ai bandi di gara, ad esempio per scuole e strade, e al rilascio delle autorizzazioni di competenza del Palazzo Scaligero. Uno stop alle assunzioni che ha portato l’età media dei lavoratori e delle lavoratrici in forza all’Ente a 53 anni.



I nuovi bandi riguardano funzionari e istruttori che andranno a ricoprire ruoli amministrativi e tecnici nei settori ambiente, edilizia e pianificazione territoriale, viabilità e trasporti, contabilità e polizia provinciale.



“Un piano che normalmente rientrerebbe nell’ordinario della pubblica amministrazione – sottolinea il Presidente Pasini –, dopo oltre un decennio di blocco delle assunzioni per la Provincia, diventa di fatto straordinario: sia per gli anni di attesa, sia per il numero di posizioni messe a bando che ha pochi precedenti per l’ente. Ho sempre sostenuto, e continuerò a sostenere, che l’attesa nuova riforma delle Province non può poggiare soltanto sulla, doverosa, rappresentanza politica diretta e sulla disponibilità finanziaria: il personale è elemento fondante per Province più efficienti e rispondenti ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Servono le strategie di chi amministra, servono i fondi per sostenerle e servono, altrettanto, uffici e persone che le mettano a terra”.

“La Provincia muove progetti di assoluto rilievo in territorio veronese in ambito viabilistico, ambientale, di pianificazione e urbanistica – ricorda il Consigliere Albertini –. Un ente in ripresa, che può davvero rappresentare uno stimolo e una sfida con importanti margini di crescita per i nuovi assunti. Lancio perciò un appello a diplomati, laureati e professionisti affinché valutino con attenzione i bandi di concorso: un'occasione che non si verificava da una decina d'anni”.