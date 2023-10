Confindustria, Boscaini: «Aziende crocevia tra arte e scienza»

«Le aziende rappresentano un luogo di incontro tra diverse conoscenze, culture ed esperienze, dove la creatività e l'innovazione si fondono per diventare prodotti accessibili a tutti, diffondendo idee e tecnologie. Indipendentemente dalle sfide attuali affrontate dagli imprenditori, perseverano con determinazione nell'armonizzare mondi diversi per contribuire allo sviluppo», ha dichiarato Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona, in anticipo sui temi dell'assemblea del 2023, tenutasi lunedì pomeriggio presso l'azienda Pedrollo di San Bonifacio.

Dopo l'era del Covid, Confindustria si riunisce di nuovo in un ambiente produttivo

Questa scelta ha un significato particolare: dopo anni passati in padiglioni fieristici e sale congressi, Confindustria ritorna in un vero e proprio stabilimento, dove è evidente che i maxi schermi e le poltroncine sono solo arredi temporanei, pronti a fare spazio a macchinari, operai e produzione. Boscaini, all'inizio dell'intervista condotta da Matteo Caccia in sostituzione della tradizionale relazione, ha sottolineato immediatamente questo punto: «Le aziende sono uno scrigno di dialoghi tra arte e scienza - ha affermato - e ringrazio Silvano Pedrollo per averci ospitato, fermando la produzione per fare spazio al confronto. Noi siamo pronti ad affrontare la velocità del cambiamento».

Tuttavia, Boscaini ha espresso subito le sue preoccupazioni per il mercato, che ritiene essere sotto attacco: «Non è un sistema perfetto, ma è democratico e si autoregola tutelando chi lavora, produce e investe. Ce l’ho col governo - ha spiegato chiaramente - che affronta una situazione complessa in modo anomalo: come con la vicenda degli extra-profitti che colpisce le aziende dell’energia, poi le banche o le linee aeree. Mi preoccupa un atteggiamento che ascolta solo la pancia e crea un’incertezza insostenibile. Come faccio a spiegarlo alle aziende straniere che hanno scelto di investire in Italia?»

Boscaini è intervenuto poi sul fondamentale rapporto con l’Europa: «Il patto di stabilità va rivisto perché gli ultimi anni hanno cambiato tutti i paradigmi. Ma “rivedere” non vuol dire liberi tutti, fare spesa pubblica e debito: significa investire nello sviluppo delle imprese, in quel new deal che era il progetto del PNRR. E in competenze che danno dignità alle persone e favoriscono lo studio e il lavoro, mentre troppi giovani abbandono la scuola».

Boscaini ha poi aggiunto: «Dobbiamo cambiare il concetto stesso del lavoro centrale nella vita delle persone, perché sta traballando: non bisogna dire “devo”, ma “voglio” lavorare”».

Il progetto Verona 2040, la città metropolitana e l’area del Garda