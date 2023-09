Lunedì arriva "Dialoghi", l'Assemblea Pubblica di Confindustria Verona

Un dialogo tra Arte, Impresa, Scienza e Tecnologia con le aziende al centro come luoghi naturali di incontro fra questi mondi così diversi eppure così vicini e necessari gli uni agli altri. Questo il tema al centro dell’Assemblea pubblica di Confindustria Verona Dialoghi che si terrà il 2 ottobre alle ore 17.00 in Pedrollo SpA, in via Enrico Fermi, a San Bonifacio (VR).

«Le aziende sono il luogo dove la creatività e l’innovazione si combinano e si materializzano, diventano prodotti che arrivano a tutti, rendendo popolari le intuizioni e le tecnologie. - ha spiegato Raffaele Boscaini, Presidente di Confindustria Verona -. Da un lato, l’arte ci ispira la bellezza e la rende parte del nostro modo di osservare il mondo. Dall’altra, la scienza ci avvicina a traguardi di conoscenza inaccessibili e li rende parte della nostra realtà quotidiana. Da questo confronto fra mondi è nata l’idea di Dialoghi per rendere palese quello che avviene continuamente nelle nostre imprese: un processo che si rinnova di ispirazione e realizzazione, innovazione e concretezza».

Grazie ai dialoghi fra gli ospiti, rappresentanti dei diversi mondi, i presenti saranno accompagnati in questo percorso tra consapevolezza e ispirazione. In particolare, il programma prevede l’intervista di apertura di Matteo Caccia, Autore e conduttore, Radio 24, al presidente Raffaele Boscaini; per proseguire con il dialogo tra Arte e Impresa rappresentate da Arcangelo Sassolino, scultore e Giulio Pedrollo, CEO Pedrollo Group. A seguire Marina Geymonat, Head, Enterprise Data & AI - Capgemini Invent e Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) accompagneranno i presenti a scoprire come la scienza proceda nelle sue scoperte e di come le innovazioni tecnologiche riescano ad entrare nelle organizzazioni per far lavorare tutti meglio e offrire prodotti migliori. Chiuderà i lavori il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

L’Assemblea Pubblica di Confindustria Verona è aperta a tutti previa registrazione on line su www.confindustria.vr.it. Per ogni informazione o richiesta è possibile fare riferimento alla segreteria organizzativa, Tel. 045 8099 451-480, e-mail: assemblea@confindustria.vr.it.