Paolo Ambrosini è il nuovo presidente di Confcommercio San Bonifacio

Paolo Ambrosini è il nuovo presidente della delegazione Confcommercio di San Bonifacio. L'assemblea sambonifacese della principale organizzazione del terziario di mercato ha scelto inoltre Giacomo Ferro per la vicepresidenza, mentre i consiglieri per il prossimo mandato (2023-2028) sono Maurizio Danese, Alessandro Piccoli, Mauro Pace, Olimpia Fattori, Gianni Piubello, Francesco Bertagnin. Romina Bixio è stata poi cooptata in consiglio, in cui Denis Cometto è invitato permanente.