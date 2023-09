Alex Vantini è il nuovo vicepresidente di Coldiretti Veneto

Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona, è stato eletto ieri alla vicepresidenza di Coldiretti Veneto durante il primo consiglio regionale convocato da Carlo Salvan alla guida della federazione dal 15 settembre scorso. Una scelta condivisa, votata all'unanimità e sottolineata dall'applauso di tutti i presenti.

«Accolgo questo incarico con la responsabilità di un imprenditore agricolo che in Coldiretti riconosce una forza sociale - ha detto Vantini –. Ringrazio per la fiducia accordatami e con una squadra coesa come la nuova formazione dei dirigenti sapremo affrontare le sfide del settore per confermare le caratteristiche identitarie dell'agroalimentare veneto».

«Sono molto contento di avere Alex al mio fianco - commenta il presidente Carlo Salvan - sia per il legame di amicizia che ci unisce da tempo e per il percorso che ha fatto in Coldiretti in questi anni, prima nei Giovani Impresa e ora come presidente di Verona. Sono certo che insieme potremo ben rappresentare la nostra regione e i nostri territori a tutti i livelli, per affrontare le sfide che ci attendono e dare strumenti utili ai nostri soci per sviluppare le proprie aziende».

Alex Vantini, trentadue anni, un passato molto recente come leader degli under 30 di Coldiretti a livello regionale e nazionale è laureato in Economia e Marketing del settore agroalimentare, è titolare di un’azienda produttrice di ortofrutta dove Km Zero, promozione del territorio, spiccato spirito imprenditoriale, vocazione al continuo rinnovamento sono i valori fondanti. Dal 2020 è anche presidente del Consorzio di Bonifica Veronese.