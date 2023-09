Aquardens apre le porte al suo primo recruiting open day

Aquardens apre le porte a chi cerca lavoro, offrendo tutto il suo bagaglio valoriale, la sua visione e il suo mondo ai diversi candidati. Il 5 ottobre si terrà infatti il primo recruiting open day aziendale, durante il quale verranno selezionati diversi profili per aumentare l’organico aziendale. Le figure richieste sono quelle di:

Operatore pluriservizio area food and beverage

Bartender

Cuoco/a

Assistente bagnanti e addetto/a area saune

Addetto/a ricevimento

Estetista con esperienza

Addetto/a servizio di vendita

Manutentore

Addetto/a appartenente alla cat. prot L. 68/99

I candidati potranno presentarsi muniti di curriculum in uno dei seguenti orari, 9.30, 12 o 15 e avranno l’occasione di conoscere da vicino la realtà aziendale. A tutti i partecipanti selezionati durante la fase dei colloqui e la cui candidatura viene accettata da Aquardens, verrà riservato, in quel giorno, un ingresso omaggio di benvenuto per conoscere meglio Aquardens e vivere da vicino i suoi tanti punti di forza.

«La nostra è un’Azienda aperta, inclusiva, che fa della cura dell’ospite e della formazione continua del proprio personale un punto di forza. - spiega la General Manager Federica Reani – I nostri contratti prevedono stabilità e premi incentivanti a seconda degli obiettivi raggiunti, nonché, per chi lo desidera, la possibilità di una crescita continua. Aquardens è un ambiente incredibilmente vivace e stimolante dove lavorare e sviluppare le proprie caratteristiche all’interno di un gruppo molto unito».

Durante l’open day sono previsti momenti di presentazione di gruppo e colloqui singoli suddivisi per area.