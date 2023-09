Verona Stone District e ARB Spa insieme per promuovere la sostenibilità d'impresa

Verona Stone District, il Distretto Industriale Veneto del marmo e della pietra, e ARB SBPA, PMI innovativa e società benefit per azioni, annunciano l’avvio di un accordo di partnership strategica per la promozione e la valorizzazione dei temi della sostenibilità tra le imprese.

Il progetto sarà presentato nel corso del Marmomac 2023, la più importante fiera mondiale dedicata alla filiera della produzione litica, in programma a Verona dal 26 al 29 settembre. All’evento parteciperanno Filiberto Semenzin, Presidente di Verona Stone District, Ada Rosa Balzan, Founder e CEO di ARB.

Grazie a questa collaborazione, le aziende che aderiscono al Verona Stone District potranno beneficiare del supporto di ARB SBpA per l’analisi e la valorizzazione di tutti gli aspetti della sostenibilità, per soddisfare le crescenti aspettative di clienti e investitori in questo ambito.

Con oltre 20 anni di storia, Verona Stone District è il distretto industriale che riunisce circa 734 aziende venete del settore lapideo per un totale di 5500 addetti. Il distretto contribuisce all’export delle pietre lavorate per un ammontare di vendite che nel 2022 ha superato i 564 milioni di euro.

ARB SBPA si contraddistingue nel panorama italiano come partner di riferimento per lo sviluppo di progetti di sostenibilità per le imprese. La sua fondatrice Ada Rosa Balzan è infatti considerata tra i massimi esperti italiani di sostenibilità, è docente e coordinatrice scientifica in varie università e business school (Università Cattolica, La Sapienza, 24Ore Business School, Fondazione Cuoa, Accademia Symposium) e ricopre altri incarichi di rilievo tra cui quello di Responsabile Nazionale di Sostenibilità in Federturismo Confindustria.

Filiberto Semenzin, Presidente di Verona Stone District, ha commentato: «I temi della sostenibilità e del bilancio sostenibile saranno sempre di più al centro delle attività legate all’ESG ed al “rating di sostenibilità”. Le novità introdotte dovranno essere affrontate dalle nostre aziende, anche perché, nelle analisi già da oggi, ed ancora più nell’immediato futuro, questi temi saranno al centro di qualsiasi tipo di valutazione. Prepararsi ad essere allineati con queste novità significa dimostrare efficienza e sintonia con il passo che sta prendendo il mercato. In questo come Distretto riteniamo, avvalendoci di professionalità riconosciute, di offrire un servizio importante alle imprese».

Ada Rosa Balzan, Founder e CEO di ARB, ha affermato: «Sono felice di poter dare un contributo a un settore così importante per il territorio. La sostenibilità è un must have anche per questo comparto, che necessita misurazioni, dati ed evidenze sulla gestione dei temi ESG. Per questo metteremo a disposizione competenze, strumenti ed esperienza di ARB per accompagnare le aziende del distretto».